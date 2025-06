Ni la fuerza, ni la inteligencia... ¿cuál es la cualidad más útil para sobrevivir en un entorno hostil?

Ser majo es «rentable»... y hasta puedes vivir más

Jonathan Benito insiste en que ser amable y cultivar la prosociabilidad es «rentable». «Debes serlo aunque solo sea por egoísmo, porque vas a ser más feliz, pero también porque vas a tener menos enfrentamientos y tienes posibilidad de vivir más años». Según indica, lo que tienes garantizado es que, si tú eres amable, el 95% de las personas que te rodean te van a devolver ese trato. ¿Y el 5% con el que somos majos y no nos corresponde? ¿Dejamos de serlo? No. Esta es una trampa en la que muchos caemos. «Con ese 5% debemos actuar con asertividad y ponerles límites, que no vean debilidad. Y centrarnos en el resto y disfrutar».