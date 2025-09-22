El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara

La hiperpigmentación es una de las principales preocupaciones del cuidado de la piel y no siempre son fáciles de tratar

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:58

Escucha la noticia

5 min.

Las manchas en el rostro son uno de los principales quebraderos de cabeza desde el punto de vista estético de muchas –más bien, muchísimas– personas, ... especialmente a la vuelta del verano. Los efectos del sol se dejan notar con más insistencia y queremos hacerlas desaparecer de un plumazo, pero no es sencillo. «La hiperpigmentación es una de las preocupaciones más frecuentes en el cuidado de la piel y para tratarla de forma eficaz es imprescindible combinar diferentes ingredientes despigmentantes con una protección solar diaria», aclara la farmacéutica Gema Herrerías, autora del libro 'Código piel, el manual que tu rutina necesita'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  4. 4 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  5. 5 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  6. 6

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  7. 7 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  8. 8 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  9. 9 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  10. 10 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara