Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara

Las manchas en el rostro son uno de los principales quebraderos de cabeza desde el punto de vista estético de muchas –más bien, muchísimas– personas, ... especialmente a la vuelta del verano. Los efectos del sol se dejan notar con más insistencia y queremos hacerlas desaparecer de un plumazo, pero no es sencillo. «La hiperpigmentación es una de las preocupaciones más frecuentes en el cuidado de la piel y para tratarla de forma eficaz es imprescindible combinar diferentes ingredientes despigmentantes con una protección solar diaria», aclara la farmacéutica Gema Herrerías, autora del libro 'Código piel, el manual que tu rutina necesita'.

Aunque los nombres no son fáciles de aprender, si quieres acabar con las manchas debes familiarizarte con ingredientes como la vitamina C (ácido ascórbico) o la niacinamida por su acción antioxidante, además de los alfahidroxiácidos (glicólico, láctico, retinoides...) que estimulan la renovación celular y ayudan a reducir la acumulación de melanina en la superficie de la piel. Y en cuanto a la función despigmentante pura y dura, estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar o aclarar al máximo las manchas del rostro y que debemos buscar en cremas o tratamientos.

Ácido tranexámico

Se trata de una sustancia muy eficaz, especialmente en los casos de melasma, «esas manchas grandes y abigarradas que aparecen casi siempre en la frente, las mejillas y el labio superior por causas principalmente hormonales y agravadas por la exposición solar», describe la dermatóloga Ana Molina. El ácido tranexámico «actúa sobre la mancha desde varias vías: reduce la producción de melanina, impide que el pigmento llegue a la superficie de la piel y además mejora la vascularización de la zona afectada», precisa Herrerías. También ayuda a reforzar la función barrera de la piel, aporta hidratación y mejora tanto la textura como la firmeza del rostro. Combinado con antioxidantes, los efectos del ácido tranexámico se potencian todavía más.

Ácido azelaico

Además de «eficaz y seguro», el ácido azelaico es un ingrediente muy completo porque no solo ayuda a tratar las manchas sino que también funciona muy bien en pieles grasas con imperfecciones y rojeces. «Este ácido ayuda a aclarar la piel al inhibir la enzima responsable de la producción de melanina y como actúa de forma selectiva sobre los melanocitos alterados, resulta un tratamiento muy eficaz frente a ciertas manchas... sin dañar la piel sana», explica la experta en dermofarmacia.

Pero las bondades de este ingrediente tan usado en dermocosmética van más allá: regula la producción de sebo, combate las bacterias implicadas en los brotes de acné y mejora la textura al favorecer la renovación celular. «También tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, por lo que está indicado tanto en el tratamiento del acné como en los casos de rosácea y dermatitis seborreica«.

Extracto de regaliz

Aunque su nombre científico es un tanto enrevesado (Glycyrrhiza glabra root stract), el extracto de regaliz es un ingrediente vegetal con múltiples propiedades para el cuidado de la piel, entre ellas su poder despigmentante. «Gracias a su riqueza de flavonoides como la glabridina, triterpenos como la glicirricina y otros compuestos como el ácido glicirretínico y aceites esenciales, este activo natural actúa como antioxidante, antiinflamatorio, antimicrobiano y despigmentante. De hecho, como la glabridina ha demostrado eficacia en la reducción de la pigmentación cutánea, se incluye ya en fórmulas despigmentantes para mejorar el tono y la uniformidad de la piel», precisa Gema Herrerías, una de las divulgadoras más conocidas de en el ámbito de la dermofarmacia en nuestro país.

Vitamina K óxido

Este ingrediente (Phytonadione epoxide) es una forma oxidada y más estable de la vitamina K, que se utiliza en cosmética principalmente para reducir la apariencia de las ojeras vasculares –las de color violáceo, morado o azulado, cuyo desencadenante más común es el cansancio o la falta de sueño– y mejorar el aspecto de los vasos sanguíneos visibles. «Aunque su mecanismo de acción no está completamente claro –precisa la experta en dermofarmacia– se cree que actúa a nivel periférico, ya que la vitamina K no modifica la coagulación cuando se aplica sobre la piel. Ahora bien, es un ingrediente con el que hay que tener cuidado porque puede causar dermatitis de contacto alérgica, sobre todo en personas con pieles sensibles».

Melasma

Esta mancha es una de las espadas de Damocles de los dermatólogos por su dificultad para eliminarla por completo. Se trata de una hiperpigmentación facial con un patrón muy característico de color castaño. La aparición de estas máculas se debe a factores genéticos y hormonales como el embarazo, el consumo de anticonceptivos orales, disfunciones tiroideas… que se agravan por la exposición a la luz solar. «De hecho, son un tipo de manchas casi exclusivas de las mujeres fértiles. Suelen mejorar al llegar a la menopausia y cuando aparecen en el embarazo se denomina cloasma», puntualiza la dermatóloga Ana Molina. El melasma se localiza principalmente en las zonas fotoexpuestas del rostro; empeora en primavera y verano y suele mejorar con la llegada del otoño.

Léntigos

Estas manchas, tipo 'pecas grandes', nos salen tanto a los hombres como a las mujeres y son el signo más claro del proceso de fotoenvejecimiento de la piel. Tienen forma irregular y coloración desigual, pero siempre dentro de la gama de los tonos marrones. Se localizan fundamentalmente en las zonas más expuestas al sol como la cara, las manos, el escote, los hombros y los brazos, aunque también pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo en la que nos haya dado el sol de manera excesiva y prolongada y van aumentando de tamaño a medida que cumplimos años. Los léntigos no duelen, no pican y no revisten gravedad, pero hay que vigilarlos periódicamente para diferenciarlos de los malignos. Son fáciles de eliminar con láser o luz pulsada.