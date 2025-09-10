El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Tecnología

Las tiendas falsas inundan Facebook, TikTok e Instagram: así puedes reconocerlas

La mayoría nunca envían los productos o nos dan gato por liebre, advierten los expertos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:01

Las redes sociales surgieron como un lugar en el que interactuar con nuestros amigos, hacer otros nuevos o simplemente divertirse cotilleando los perfiles públicos de ... los demás. Con el tiempo, sin embargo, se han convertido en auténticas navajas suizas: albergan juegos, apartados de mensajería, páginas corporativas, grupos de conversación e incluso plataformas de compraventa. Estas últimas, las tiendas online, han llegado a convertirse en todo un quebradero de cabeza para los responsables de Facebook, Instagram, TikTok y compañía. Concretamente, aquellas de naturaleza fraudulenta, que cualquier usuario puede abrir para estafar a unos cuantos clientes y desaparecer sin dejar rastro.

