Aprende a organizar la casa... y ahorrarás tiempo y dinero El orden y la limpieza no lo son todo. Dedica media hora de los domingos a elaborar el cuadrante de toda la semana: horarios de comida, menús, extraescolares, colada, lista de la compra, citas médicas...

Organizar una casa no es fácil. Requiere «dedicación y constancia, pero también mucho sentido común». Porque para que un hogar funcione no basta con tenerlo limpio y ordenado. Hay muchos pequeños detalles del día a día que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. «La organización de una casa es mucho más importante de lo que parece, porque nos afecta directamente. Si cuando es hora de cenar, no hay nada en la nevera; si voy a cambiar las sábanas y no tengo un repuesto limpio a mano o si necesito calentar la leche para el desayuno y el microondas no funciona se genera un malestar que repercute no solo en nuestro ánimo sino incluso en nuestras finanzas. Los hogares bien organizados gastan menos porque se piensa más», sentencia Pía Nieto, organizadora profesinal y autora de 'Manual para organizar tu casa'(Ed. Arcopress).

Vaya por delante que hasta las gurús mundiales del orden parten de la idea de que la organización perfecta no existe. «En el papel puede que sí, pero la realidad es otra. Ahora bien, esto es perfectamente compatible con aprender a gestionar nuestra casa cada día mejor», señala la influencer doméstica. Aquí, unos consejos prácticos para que la organización de la casa no nos desborde.

Compra una agenda y dedica 30 minutos a la semana a pensar

La primera recomendación de Pía Nieto no tiene nada que ver con cambios de armario, listas de la compra o productos para limpieza. «Antes de nada, párate y piensa. Dedica media hora todos los domingos a organizar el resto de la semana. Menús, horarios de comida, extraescolares, citas médicas, limpieza de baños, colada...», enumera la experta. La agenda será tu mejor amiga a partir de ahora y «no te olvides de que la organización solo puede ser una». En este sentido, es importante tener en cuenta aspectos como el tipo de casa (apartamento pequeño en el centro, casa con piscina, piso familiar...); las personas que viven en ella («el cuidado de niños y mayores nos afectará especialmente en la toma de decisiones»); las costumbres de cada familia (aficiones, estilo de vida...); los recursos humanos con los que se cuenta (si hay o no empleada del hogar, por ejemplo); incluso el tipo de electrodomésticos («no es lo mismo disponer de un lavavajillas o un robot que prepare la comida que tener que cocinar a diario o lavarnos los platos»).

El siguiente paso es apuntar los horarios de todos los miembros de la familia «porque cualquier organización gira en torno a ellos»: hora de levantarse, jornada laboral, colegios, comidas, actividades extraescolares, gimnasio... Y ahora sí, pregúntate por las tareas domésticas puras y duras. Si lavamos los martes, ¿cuándo planchamos? ¿Cuándo me va mejor limpiar? ¿Qué día se puede hacer la compra? ¿Quién puede hacer esto y lo otro? «Con todos estos datos ya podemos elaborar un cuadrante muy completo que nos ayude a funcionar mejor. Usa lápiz porque no te saldrá a la primera ni a la segunda. Ponlo en práctica durante un par de semana y haz los reajustes que consideres necesarios para asegurarte bien de que es viable», aconseja Pía Nieto.

Limpieza: céntrate en suelos, superficies, objetos y baños

Dice el refranero popular que 'no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia' y la experta no puede estar más de acuerdo. «En una casa puedes estar limpiando a todas horas. Pero puedes hacerlo a tontas y a locas o tener un método para evitar paseos y esfuerzos innecesarios. Ventila y céntrate sobre todo en suelos, superficies, objetos y cuartos de baño. Ya está».

Comidas: haz una lista de la compra a la inversa

Aprovecha la media hora del domingo para organizar las comidas de las dos próximas semanas y hacer la lista de la compra. Un consejo: «abre antes la nevera y el congelador y echa un vistazo a la despensa para incluir en el menú los productos que están a punto de caducar o los que se han quedado sin consumir la semana anterior». Es lo que Alicia Iglesias, de Orden y limpieza en casa, denomina lista de la compra inversa. «Se trata de planificar los menús partiendo de la base de los ingredientes que ya tenemos. Además de ahorrar dinero, vamos a evitar encontrar filetes de pollo fosilizados en el congelador o fruta pocha al final del estante».

Gastos: controla las cuentas a diario, sobre todo si vas justo

La economía también forma parte de la organización de la casa. «Hay personas que se quedan con los ojos como platos cuando les hablo de llevar la contabilidad diaria o mensual de los gastos. En realidad solo hay que entender las consecuencias positivas que tiene hacerlo. No hay que tener pereza a comprobar y controlar las cuentas. Al contrario, debemos revisarlas con frecuencia, incluso a diario si vamos justos», aconseja Pía Nieto.