Escraches a ritmo de ranchera

«Como no nos han escuchado a lo largo de toda la preparación de los exámenes, hemos tenido que contratar a unos mariachis a ver si así nos hacen caso». Cientos de aspirantes a las plazas de formación sanitaria especializada (médicos, enfermeras, psicólogos...) se reunieron el martes frente a la sede del Ministerio de Sanidad para cantarle las cuarenta a los responsables políticos por el sistema de adjudicación de las plazas. Y no se trata de una forma de hablar. Fue literal. Ataviados con batas blancas y pancarta en mano, los estudiantes no dudaron en unirse al conjunto mexicano para entonar a voz en grito las letras de canciones mexicanas tan populares como el 'Canta y no llores', 'La cucaracha' o 'Rata de dos patas' como medida de protesta ante una decisión ministerial que consideran «injusta». Una especie de escrache contra la ministra de Sanidad y su equipo escenificado con toda la retranca en pleno Paseo del Prado (Madrid).

La idea no es nueva. El pasado mes de noviembre un grupo de socios del Athletic descontentos con el trabajo de la directiva también envió a la sede del equipo bilbaíno a tres mariachis a modo de protesta por la mala situación que atravesaba en ese momento el conjunto rojiblanco. ¿Adivinan que canción interpretó el conjunto mexicano? Pues el 'Canta y no llores' para meter un poquito más el dedo en la llaga.

El famoso estribillo del 'Ay, ay, ay, ay...' fue uno de los temas estrella que otro quinteto de mariachis dedicó a Pablo Iglesias la misma noche en la que el exvicepresidente del Gobierno decidió retirarse de la política por los malos resultados obtenidos horas antes en las elecciones autonómicas. En este caso, la idea surgió del portal ForoCoches. Los responsables de la web recaudaron en tiempo récord los 600 euros que costó la serenata dedicada al exlíder de la formación morada. El grupo mexicano se acercó hasta la sede de Podemos para cantar toda una retahíla de grandes éxitos elegidos con mucha sorna por parte de los organizadores del escrache. El quinteto entonó con mucho garbo desde el clásico 'Sigo siendo el rey' hasta la irreverente 'Rata de dos patas', una ranchera que ya forma parte de la banda sonora del movimiento feminista en Latinoamérica y que ahora ha trascendido al mundo de la política por su aclamada letra, toda una oda al insulto en la que se incluyen perlas como 'rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, espectro del infierno, maldita sabandija o culebra ponzoñosa'.

Las protestas con mariachis se han convertido en una alternativa real a los escraches tal y como los conocíamos hasta ahora. «La música tradicional mexicana nació como una especie de protesta social del pueblo contra los gobernantes opresores, así que no es de extrañar que muchas veces se recurra a determinados temas populares de nuestra cultura. En México tenemos canciones y letras para todo tipo de situaciones. Desde los narcocorridos que cuentan la realidad de muchos pueblos hasta canciones para funerales, pero también boleros para celebrar el amor o la vida. Muchas veces se recurre al mariachi para reirse de la propia realidad, que es lo que está ocurriendo ahora con toda esta moda de contratar grupos de música tradicional mexicana para actos públicos. Se trata de usar el humor y la retranca de las letras como una válvula de escape», explica Tito Ruiz, líder del grupo Sabor a México (Valencia).

Desde 100 euros

Una opinión que comparte el responsable de otra banda de mariachis madrileña, que prefiere mantener su nombre en el anonimato. «Siempre nos han llamado para eventos privados como bodas o comuniones, pero desde hace un tiempo nos reclaman también para este tipo de actos, digamos, públicos. En México es tradición llevar mariachis para cualquier tipo de ocasión y, dependiendo de lo que se celebre, hay una canción adecuada para ese momento», precisa. También es muy habitual que se cambie la letra original del tema para adaptarlo a las necesidades de cada uno. «Esto se hace mucho con 'Cielito lindo'. Se deja la misma melodía pero se improvisan los versos», revela Tito Ruiz.

Las tarifas de los mariachi varían en función del número de componentes del grupo y la duración de la actuación. «Es evidente que no es lo mismo cantar un par de canciones delante de una sede política que organizar un repertorio de cuatro horas o una noche entera», explican los músicos. La mayoría de los grupos cobran de 100 euros en adelante.

'Nadie es eterno' para un funeral y 'La mejor de todas' para los enamorados El repertorio de los mariachi es de lo más variado. Tienen canciones «para todo tipo de ocasión». Lo mismo le cantan 'animal rastrero, hiena del infierno o maldita sabandija' a un político o a un amante infiel que entonan el 'Nadie es eterno' en un funeral. «Los temas favoritos para dedicar a los enamorados son 'La mejor de todas', 'Somos novios', 'Si nos dejan' o 'La mitad que me faltaba' popularizada por Alejandro Fernández». También los hay de reconciliación como 'Ella' ('Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar') o 'Perdón' (Cariñito amado, Ángel adorado, Dame tu perdón). Otro de los eventos a los que suelen acudir los mariachis son las celebraciones de aniversario ('Cómo han pasado los años') y las fiestas de 15 años ('Mi niña bonita').