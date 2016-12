Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias le mandaba un mensaje bien claro a Viri Fernández en la tarde de ayer: «En la vida uno no se puede amilanar y menos una Guisandera asturiana». Maite Álvarez, guisandera de Casa Lula, se sumaba a Amada: «Viri es una de las fundadoras del Club. Las guisanderas viejas hemos compartido mucho y ella ya sabe que estamos todas allí». También María Busta, guisandera de Casa Eutimio le enviaba sus ánimos: «Las cosas pasan, pero tienen solución. De todo se sale si no hay daños personales. Ella tiene fuerza de sobra y está respaldada por su familia y por todos. Viri es como el ave fénix y todos la queremos y vamos a estar allí».

No solo las guisanderas se sumaban a los mensajes de apoyo a Viri Fernández y su Llar. Lluis Nel Estrada, cocinero de La Talamera y miembro de Slow Food -de hecho fue, junto a Viri, de los primeros asturianos en formar parte de este movimiento-, quiso demostrarle su apoyo asegurando que «no me cabe ninguna duda de que El Llar de Viri va a seguir, porque El Llar y Viri son lo mismo y les queda mucha tela que cortar. Seguro que esa cabeza inquieta, que parece más la de una adolescente que de una mujer madura va a seguir con ganas de cambiar e innovar, con toda su pasión por las cosas que hace. De una manera o de otra, se va a sobreponer y va a seguir adelante», asumía al tiempo que animaba a «comprar Virilletas», las galletas que El Llar de Viri comercializa en distintas tiendas de productos asturianos y gourmet y que no salieron del todo bien paradas en el incendio.

«Viri es una persona muy querida y todos los compañeros están con ella. Es una persona luchadora que allá donde la requieren va y no va a estar sola», subrayó ayer Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín, con el que habitualmente coincide en numerosos actos.

Por su parte, el presidente de Otea, José Luis Almeida, no tenía ninguna duda de que «Viri, que es una persona luchadora, volverá a sacar su negocio adelante a base de trabajo, como lo ha hecho hasta la fecha».