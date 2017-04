Eva Longoria: «Asturias es… ¡guau, qué bonito!»

Asombrada por la belleza de la tierra de sus antepasados. Así se mostraba este viernes Eva Longoria, que a sus 42 años, consiguió por fin visitar el pueblo de Longoria, "Llongoria en asturiano", comentaba ante vecinos, curiosos y periodistas -tampoco podía faltar la banda sonora de un gaitero- antes de sacarse un 'selfie' con la señal que anuncia la entrada a la localidad con la que comparte apellido.

"Para mí es un honor estar aquí. Pedí que investigasen mis orígenes, mi árbol genealógico, y me fascinó la historia de que había un lugar en Asturias que se llamaba Longoria, que era de donde venía mi familia", explicaba en un correcto español. "La gente es muy amable, conocen a vecinos que se apellidan Longoria, te enseñan las casas…", continuaba. Y como no podía ser de otra forma, una vez descubierto el lugar, ha descubierto que España es mucho más que toros y meseta reseca. "Es mi primera vez en el Norte de España y es muy diferente al Sur y a Madrid. Asturias es mucho más verde, es… ¡guau, qué bonito!, explicaba sonriente mientras observaba a su alrededor. A su lado, cogiéndola de la mano, Pepe Bastón, el empresario mexicano con el que se casó en 2015, presidente de Televisa Internacional y multimillonario, que se mantuvo siempre que pudo en un discreto segundo plano ante los medios. Y con el tiempo, sin problema. "He traído el sol", reconocía la actriz, de 42 años, a quien le habían dicho que aquí, llovía mucho.

Tras visitar el pueblo de sus ancestros, la actriz ha disfrutado de una segunda parte de tarde más urbanita. Aprovechó que hacía un día estupendo para recorrer el centro de Oviedo y fotografiarse con todos aquellos que se acercaron a ella, incluido el coleccionista de autógrafos más famoso de Asturias, Ánder Azcárate, y para hacer algunas compras.

El recorrido empezó en el Hotel Barceló, en el que se hospeda, para pasar ante el Reconquista y entrar en El Corte Inglés, de donde ella y María Bravo salieron con varias bolsas. Después, las dos amigas cruzaron la calle para meterse en una conocida cadena de lencería mientras que sus parejas les esperaban enfrente, tomando algo en una cafetería y, de ahí, enfilaron la calle Uría en compañía de dos guías que les explicaron los detalles del Campoamor, la Escandalera, Rialto, el patio del Edificio Histórico de la Universidad y la Catedral, donde Eva Longoria aprovechó para hacerse varios ‘selfis’.

Eva Longoria posa frente a la Catedral en su paseo por Oviedo. / A. A.

Eva Longoria aterrizaba a mediodía de este viernes en su avión privado en el Aeropuerto de Asturias, tras pasar un día en La Rioja. A primera hora de la tarde a esta localidad de la parroquia de San Martín de Lodón. Después de visitar el Ayuntamiento, donde acudió a pedir información sobre los posibles orígenes de su familia, recorre diferentes lugares del concejo en busca de los lugares y las casas que en los que vivieron sus antepasados, antes de que un tal Alonso Longoria de La Pontiga partiese desde el pequeño pueblo de Longoria hacia el virreinato de Nueva España, en México. Primero visitó el lugar de La Pontiga, donde una casa en ruínas es, al parecer, el origen de la saga familiar de la que toma su apellido, para después visitar el mismo pueblo de Longoria, cerca de Oviñana, donde también podrían haber residido parte de sus familiares.

Después de cuatro siglos, la protagonista de 'Mujeres desesperadas', ha conocido finalmente sus orígenes aprovechando un viaje a España que la ha llevado primero a Madrid y después a La Rioja, y en el que ya tenía en mente visitar Asturias, tal y como se desprende de sus palabras en 'El Hormiguero', donde recordó que sus orígenes estaban aquí, en el Principado. Con 42 años, y acompañada entre otros por un historiador y la filántropa María Bravo, de la Fundación Global Gift, con la que colabora prestando su imagen y que la ha acompañado estos días en su viaje español.

Además de su apellido y antepasados asturianos la única conexión que Longoria tiene con Asturias va más allá. Entusiasta de la moda y referente para muchas mujeres, la actriz ha encontrado en la firma de calzado corverana Miss García su horma perfecta. Tanto es así que la artista y productora será imagen de la marca y dentro de poco se pondrá a la venta una nueva colección con su nombre y en cuyo diseño ella misma colaborará.

Dentro de su visita a España, Eva Longoria ha estado también el pasado miércoles en La Rioja, ya que la actriz es embajadora de los vinos de esta región en Estados Unidos. La intérprete, que siempre se ha declarado una apasionada de los caldos riojanos, también se mostró entusiasmada con la gente de esta región de la que ha dicho que es «auténtica y luchadora».