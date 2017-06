La Comisión de Calidad del Aire deniega la entrada a Tamón

La Dirección General de Calidad Ambiental, en un comunicado a la Asociación de Vecinos de San Juan de Tamón, deniega su inclusión dentro de la Comité de Seguimiento de la Calidad del Aire en la Zona Central de Asturias. Las razones expuestas responden a que esta parroquia no está incluida como una de las afectadas por las superaciones de las emisiones de partículas contaminantes. Añade que en estos momentos no existe una plaza disponible del mencionado comité.

Esta respuesta de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente no fue bien acogida por la entidad vecinal. Este territorio situado al sur del concejo de Carreño soporta unos altos niveles de contaminación no solo del aire que respiran sus vecinos, sino también de los ruidos que genera la autovía. Estos llegan a superar los 90 decibelios, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que no deben superar los 55. Es por ello, que sus portavoces consideren que tienen todo el derecho a estar presentes en estos organismos con vistas a poder trasladar los muchos problemas ambientales que soportan a diario. Y ponen como ejemplo, además de los ruidos, las emisiones contaminantes procedentes de las factorías de ArcelorMittal y Dupont, así como del vertedero de Cogersa.

Entienden, por tanto, que su comunidad es una de las más afectadas de la zona central de la región, por lo que reclaman su derecho a pertenecer a esta junta que vela por la mejora de la calidad ambiental.