La ópera 'Tosca' o la mezzosoprano Belén Genicio, entre la oferta del Auditorio de Pola

Seis espectáculos musicales variados, cuatro funciones teatrales y un show de magia componen el programa del Auditorio de Pola de Siero para el primer trimestre del año, una oferta «familiar y para todo tipo de gustos», según apuntó ayer la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, durante la presentación.

En el apartado musical, se representará la ópera 'Tosca', de Puccini (17 de marzo) y habrá conciertos de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Asturias, con el director titular del Teatro de la Zarzuela, Oliver Díaz (17 de febrero); de ópera y zarzuela (arias, romanzas e intermedios), a cargo de la mezzosoprano Belén Genicio y el conjunto instrumental Art Concertante (28 de enero), y del grupo de fusión Fromdiroots Band (10 de febrero). La compañía flamenca Raquel Novellón presentará 'Eterno' (18 de febrero). Y el Siero Female Metal Fest traerá a los grupos Diabulus in Música, Last Days of Eden y Döxa (21 de marzo).

El Show de Susana presentará 'Susana y los siete enanitos' (21 de enero). El Grupo de Teatro de Valdesoto representará 'El sexu de los ánxelos' (27 de enero); Zanguango presenta 'Aquí va a pasar algo' (31 de marzo) y habrá un espectáculo de clown titulado 'El mundo de Albertito' (25 de marzo). El mago Willy Monroe presentará 'Globe Story' (4 de febrero).