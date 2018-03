Madrid y Londres, vuelos de madrugada Gráfico El aeropuerto recupera la oferta del verano pasado con diecinueve rutas regulares y suma cuatro chárter a Pisa, Bucarest, Dubrovnik y Varsovia | Iberia Express retrasa a la medianoche sus salidas desde Heathrow y a Barajas CHELO TUYA GIJÓN. Domingo, 11 marzo 2018, 03:21

El aeropuerto de Asturias volverá a despegar este verano. No es que haya dejado de volar, ya que acumula tres años de crecimiento en operaciones y usuarios, pero a partir del próximo día 25 estrena la cartelera estival, que aumenta el número de rutas respecto a la invernal. Estará en vigor hasta el 28 de octubre y en ella recupera toda la oferta del pasado verano, lo que supondrá más de 1,1 millones de billetes a la venta. La media diaria de pasajes supera los 5.000.

Se podrá volar a una veintena de destinos regulares, con seis de carácter internacional (Londres, París, Lisboa, Múnich, Venecia y Ginebra), con rutas dobles (como la de Tenerife, a sus aeropuertos norte y sur) y triples (como la de Londres, con las conexiones a Heathrow, Gatwick y Stansted). Al resto de vuelos regulares (Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante, Mallorca, Menorca, Ibiza, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura) sumará cuatro chárter: Pisa (del 21 al 28 de junio), Bucarest (del 23 al 30 de agosto), Dubrovnik (del 27 de agosto al 3 de septiembre) y Varsovia (del 10 al 17 de septiembre).

Entre las novedades, aparecen este año vuelos de madrugada a Madrid y desde Londres. Tal y como adelantó EL COMERCIO, Iberia Express, la compañía de bajo coste de Iberia, ha modificado los horarios de sus conexiones con Madrid: su actual salida de las 11.15 en martes, jueves y domingo se mantendrá en los mismos días, pero su horario pasará a las 0.20 horas.

Algo que la 'low-cost' también ha hecho con la ruta que ofrece tres veces a la semana (lunes, miércoles y sábado) al principal aeropuerto británico y segundo del mundo. Mientras que volar desde Asturias a Heathrow será posible a las 18.45 horas, el retorno de la capital inglesa se pospone a las 23.40 horas. Una salida que implica aterrizar en Asturias a la 1.55 horas y que preocupa mucho a los operadores turísticos.

«¿Habrá autobuses para los viajeros que aterricen a esa hora? ¿Podremos garantizar una buena coordinación con un vuelo tan tardío?», se pregunta el presidente de Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA).

Sobre todo porque, como ha reiterado en muchas ocasiones Íñigo Fernández, la conexión con Heathrow es una de las más demandadas tanto por la patronal turística como por la empresarial. Los expertos siempre han resaltado la cualidad de 'ventana' al mundo que supone conectar con el aeropuerto londinense, ya que garantiza la conexión con vuelos intercontinentales.

La ruta con Londres no solo presenta la novedad del vuelo de madrugada de Iberia Express, sino que EasyJet no recupera, como hace cada verano, sus vuelos diarios con Stansted. La aerolínea británica de bajo coste, que se implantó en Asturias en 2005 gracias a un convenio de promoción turístico, sigue volando desde el Principado aunque ya no tiene apoyo económico. Además de ofrecer cuatro frecuencias semanales al aeropuerto de Stansted, entre el 27 de junio y el 1 de septiembre también conecta Asturias con Ginebra: en miércoles y sábado.

La conectividad internacional la completan las tres frecuencias semanales de Vueling al principal aeropuerto francés, Charles de Gaulle, y el regreso de las rutas que Volotea ofrece con el apoyo de un convenio con el Principado. El 25 de mayo comienzan los vuelos a Múnich y el 31, a Venecia.

Mallorca, a diario con cuatro

Respecto a la nacional, es la ruta con Mallorca la que genera más interés. Cuatro compañías (Volotea, Vueling, Air Nostrum y Air Europa) ofrecerán frecuencias hasta garantizar un vuelo diario. Un interés que llega por la colonia de 10.000 asturianos residentes en Baleares. En invierno solo la opera Air Nostrum y los usuarios advierten que «los horarios que plantean impedirán utilizarla, pese a que saben que llenamos sus cien plazas».