El consejero de Cultura alerta: «El asturiano está en peligro de extinción»

«El asturiano está en peligro de extinción». Con estas palabras y alto y claro describió el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, la situación de la lengua vernácula. Lo hizo en la Junta General del Principado, en su intervención en la Comisión de Estudio del Régimen de Protección de la Llingua y durante la que se sometió a varias preguntas de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios. A todos contestó en castellano, ya que todos le interrogaron en esa lengua, salvo el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, que «utilizó un mix» afeado por el propio Alonso, quien le pidió «ser riguroso», ya que lo que les reunía era, precisamente, «la normalización del asturiano». Dicho lo cual, el consejero explicó al portavoz de Ciudadanos, quien le interrogaba por los «logros concretos» en ese trabajo normalizador, que no hay estudios concretos. «Sí una intuición», añadió el director de Planificación Llingüística, Fernando Padilla, «sobre la que podemos basarnos para advertir que parece que estamos avanzando».

Alonso, por su parte, tras definir de modo «dramático», en sus propias palabras y en las del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, la situación y añadir a ese término, el «posibilismo, pese a todo», dio a conocer una serie de medidas puestas en marcha por el Gobierno para «fomentar, promover y difundir el uso del asturiano y del gallego-asturiano en todos los ámbitos sociales». Además su departamento elaborará un decreto que desarrolle el proceso de adquisición, convalidación, pruebas y reconocimiento de distintos niveles de competencia lingüística en asturiano. También subrayó que sigue abierta la negociación con el Ejecutivo central para la creación de la especialidad docente de Lengua Asturiana y Literatura. De hecho, el próximo día 6 mantendrá una reunión con el Ministerio de Educación para abordar el reconocimiento de la especialidad del asturiano en el ámbito de la enseñanza.

Problemas en la Academia

No está ni de lejos Ana Cano, presidenta de la presidenta de la Academia de la Llingua, de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno, cuya gestión criticó duramente también en la sesión parlamentaria, donde dijo que para el Ejecutivo del Estado el reconocimiento de la especialidad es «pecata minuta», dejando en el aire que si no se toma la decisión es porque no se defiende desde el Principado «con decisión».

Sí coincide, sin embargo, con la situación de precariedad del asturiano. La misma que empieza a tener la propia Academia, donde, dice, «no poder asumir el personal que tenemos trabajando». Y se queja también del cambio de estatus de la institución, que empieza «a ser tratada como un ente privado, en lugar de como un elemento del propio organigrama del Principado». Por eso, asegura: «No firmaremos ni un contrato de arrendamiento» por la sede, porque esa es una cuestión del Principado, que siempre se ha hecho cargo».