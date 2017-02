El susto de Bertín Osborne que precipitó el final de 'Mi casa es la tuya'

Joaquín recibió en su casa a Bertín Osborne dispuesto a relatar cómo fueron sus inicios como jugador profesional de fútbol, su relación con sus padres y cómo conoció a la que hoy es su mujer y madre de sus dos hijas en 'Mi casa es la tuya'.

La entrevista ha permitido conocer que Joaquín se crió en una familia humilde del Puerto de Santa María. Y como la mayoría de los niños, Joaquín tenia un sueño: ser futbolista, una afición que compartía con dos de sus siete hermanos. Aunque su profesional vocacional, según ha admitido, siempre fue ser torero. Fichó por el Betis a los dieciséis años. Reconoce que cuando le llamaron para comunicárselo, paró su coche en un área de servicio y se echó a llorar. Fue en el club de Sevilla donde arrancó su carrera profesional.

Joaquín estudió en la escuela de tauromaquia y, aunque disfrutaba toreando, al final acabó dedicando sus días al fútbol. En solo dos años, Joaquín pasó a jugar en el primer equipo y asegura que todo fue gracias a su padre que le dio el empujón necesario cuando estuvo a punto de tirar la toalla. Rápidamente, el futbolista despuntó y confiesa que el Real Madrid quiso ficharle en más de una ocasión y aunque a él no le hubiese importado sumarse al equipo blanco, al final el equipo de Madrid no llegó a un acuerdo con el Betis. «Tenía un presidente muy especial», aseguró antes de explicar que él tampoco forzó la situación.

En medio del mercado de fichajes, Joaquín asegura que Mourinho quiso contar con él cuando entrenaba al Chelsea y en esa ocasión fue él el que se negó en rotundo: «¿Qué hago yo allí a las 4 y media de la tarde? ¿Me voy a dormir?», preguntó entre risas.

Entre fogones

Si Joaquín es uno de los futbolistas más queridos de nuestro país no es solo porque su humor y su fútbol lo hagan una figura reconocida. Lo es también porque tiene una capacidad envidiable de relatar experiencias. Algo que le viene de casta porque su madre es también una mujer muy afable como ha demostrado en 'Mi casa es la tuya'. En la cocina, Bertín y Joaquín contaron con la ayuda de Ana Rodríguez, la madre del futbolista, que preparó una receta de rape al pan frito.

Ana recordó cómo vivió el embarazo de Joaquín, el octavo que llegó al mundo, y detalló con humor el «pequeño problemilla» que el bebé tuvo con uno de sus testículos al nacer. También dijo que su hijo era muy especial de pequeño. No como todos los demás niños del vecindario sino algo más. Pues era muy quejica y lloraba por todo. Cuando era un niño se cayó de cabeza y comenzó a llorar. Como no paraba de hacerlo y no sabía cómo consolarle, no se le ocurrió mejor idea que golpearse ella también la cabeza para demostrar que no dolía tanto. Amor de madre.

En el almuerzo, al que se unió la mujer del jugador -Susana Saborido-, hablaron de su faceta como padre de sus dos hijas, Salma y Daniela, y cómo fue su vida familiar cuando se trasladaron a Italia tras ficharle la Fiorentina. Susana explicó que el primer año todos los pasaron muy mal, sobre todo la pequeña Daniela que se escapaba del colegio. Y aunque el segundo año habían encontrado su sitio y se sentían más acomodados en Italia, Joaquín no pudo negarse a la oferta del Betis y la familia volvió a España, no si antes lucharlo y romperse un dedo pegándole un puñetazo a la pared de un vestuario porque su club se negaba a dejarle marchar.

Bertín a punto de desmayarse

Cuando los cuatro se encontraban sentados a la mesa charlando, Bertin tuvo que pedir que pararan la grabación porque se encontraba mal. «Estoy a punto de desmayarme», dijo antes de que las cámaras se desconectaran. Como un buen profesional, Bertin se recompuso y consiguió finalizar la entrevista con la promesa de que en el futuro rematarán el encuentro como habían pensado. Justo el día antes de la entrevista, durante su actuación en el Liceu de Barcelona, Bertín ya comenzó a sentirse mal y tuvo que grabar el programa con medicación.