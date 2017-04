'Supervivientes 2017': Paola Caruso, primera expulsada

Primera noche de expulsión en 'Supervivientes 2017'. La nominada ha sido Paola Caruso. La decisión de la audiencia ha salvado a Laura Matamoros, Janet Capdevila y Leticia Sabater, que se enfrentaban al temido dictamen del público.

No obstante, no habrá regreso a España. Caruso vivirá a partir de ahora como un zombi en una plataforma de madera de la zona Muerta. Desde aquí, divisará las tres zonas de la playa (Cielo, Infierno y Tierra de Nadie), pero no podrá comunicarse con ninguno de sus habitantes y solo podrá ausentarse de la plataforma 15 minutas cada hora mientras haya sol. Por la noche no podrá salir de la plataforma, si lo hace será penalizado todavía más. Comienzan nuevas emociones.