¿Ha habido sexo en la academia de 'Operación Triunfo'? Un vídeo podría confirmar un encuentro sexual entre Amaia y Alfred EL COMERCIO Jueves, 21 diciembre 2017, 18:11

Desde hace varias semanas las miradas de los fans de 'Operación Triunfo' se posaron sobre Amaia y Alfred al interpretar mágicamenta 'City of Stars'. Con la complicidad que mostraron en dicha actuación, todas las cámaras les siguen por la academia e internet no pasa ninguno de sus encuentros por alto. De hecho, han sido los seguidores del programa a través de las redes sociales los que han recuperado un vídeo que podría confimar que han tenido sexo.

La escena en cuestión se produce en la cocina, durante una conversación entre la propia Amaia y Agoney. El canario se acerca a la navarra y le pregunta que dónde estaba porque no la había visto. Ella evita responder. «Me callo, no?», le preguntaba Agoney, pícaro, mientras que ella se limitaba a poner su sonrisa tímida y a asentir levemente.

Pero la cuestión no acabó ahí. Pero no acaba ahí. El canario se acercó a la triunfita y le susurró al oído: «Usa protección». Esa frase descoloca por completo a la navarra que en un primer momento no lo escucha bien y que cuando vuelve a oírlo se revela y le dice que «Agoney, por favor. Que me enfado...», respondió Amaia. Tras ver estas imágenes, muchos han interpretado que Amaia y Alfred han consumado su amor, aunque son solo interpretaciones.