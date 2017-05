Fernando Alonso, nombrado novato del año en la Indy

Fernando Alonso fue elegido mejor 'rookie' del año en la Indy 500. El asturiano, que no pasó desapercibido desde el primer paso que dio en el óvalo de Indianápolis hasta que se tuvo que retirar de la competición debido a una rotura en su McLaren Honda Andretti, se llevó el galardón entre aplausos y alguna que otra crítica. Sebastien Bourdais que lleva cinco victorias en IndyCar, pero no tuvo excesiva suerte en Fórmula 1 con Toro Rosso, fue el primer hombre que mostró su malestar con la decisión tomada por la organización. El piloto francés no dudó en mostrar su opinión una vez que la Indy hizo público al ganador del galardón en una red social: «Nada que ver con Fernando, pero esto es incorrecto y el rookie del año pertenece a Ed Jones...», declaró Bourdais.

Ed Jones es un piloto de Dubai que también debutó en la prueba el pasado domingo en Indianápolis. El automovilista de Emiratos Árabes finalizó en la tercera posición por detrás de Sato y Castroneves. Jones salió desde la undécima plaza, justo por delante del otro piloto español de la competición, Oriol Serviá. El dubaití se aprovechó durante la carrera de una gran estrategia y del accidente múltiple del catalán y otros tres pilotos.

Jones no llegó a liderar la prueba en ningún momento, algo que si logró Fernando Alonso en su debut en las 500 millas de Indianápolis. Pese a no poder situarse en la primera posición, el piloto de Dubai logró subir al podio con una meritoria tercera plaza.

Por su parte, Fernando Alonso fue el más rápido en el test de 'rookies' y veteranos, acabó quinto en la prueba clasificatoria y desde allí partió en la parrilla de salida cuando comenzó una de las pruebas más prestigiosas del automovilismo. Las 27 vueltas en las que ocupó la primera posición tampoco pasaron inadvertidas ni para la organización ni para los millones de seguidores que estuvieron pendientes uno de los óvulos más conocido del mundo.

El único pero que se le puede poner a la actuación del asturiano no dependió directamente de su pilotaje. El motor se paró cuando se encontraba en el séptimo lugar, pegado al sexto.

El propio Ed Jones también opinó sobre la polémica vertida: «Agradezco el apoyo de todo el mundo, al final del día el primero de rookie del año habría estado bien, pero haber luchado por la victoria final eso es realmente especial». Un aficionado salió al rescate del piloto asturiano y comentó que «Alonso no terminó la carrera, pero probablemente habría ganado si no fuera por el fallo del motor. Ed Jones ha hecho 6 carreras y no ha liderado una vuelta». Bourdais replicó: «Ninguna falta de respeto (a Alonso) pero era noveno cuando explotó el motor y no iba a ganar, a partir de ahí no importa lo bueno que sea...».