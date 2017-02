Lakshmi Mittal ve una «dinámica positiva» para Arcelor y dice que «aumentarán las inversiones»

ArcelorMittal abandonó en 2016 los números rojos cuatro años después de cerrar su último ejercicio en positivo. Según los resultados que presentó ayer la multinacional, consiguió el año pasado unos beneficios netos de 1.690 millones de euros, frente a las pérdidas de casi 7.500 millones del año anterior que hicieron saltar todas las alarmas. Aunque estas ganancias no se acercan a las de antes de la crisis y, ni siquiera a las del inicio de la década, sí permiten al grupo tomar aire. De hecho, su máximo accionista, además de presidente de su consejo de administración y director general, Lakshmi Mittal, ve una «dinámica positiva» en este 2017, «tanto en la empresa como en el mercado». «La mejora de nuestro nivel de confianza se refleja en la decisión adoptada por el consejo de aumentar la cifra de inversiones en 2017», señaló en un comunicado, para adelantar que la prioridad seguirá siendo mejorar la rentabilidad, para lo que sigue confiando en el plan Acción 2020. No obstante, no todo ha sido positivo. Las ventas de Arcelor pasaron de unos 59.000 millones de euros en 2015 a algo más de 53.300 el pasado año, lo que ha supuesto una caída cercana al 10%.

Según los datos publicados ayer por la multinacional, su ebitda -resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones- avanzó hasta los 5.900 millones de euros, frente a los menos de 4.900 del año anterior, un rendimiento «considerablemente superior a las previsiones iniciales», afirmó Mittal, que también destacó la prioridad que se marcó el consejo para reducir el endeudamiento, «reforzando sustancialmente nuestro balance financiero y cerrando el ejercicio con una deuda neta que se sitúa en su nivel más bajo desde la creación de la empresa». Pese a seguir siendo de algo más de 10.400 millones de euros, en los últimos meses la multinacional ha reducido su pasivo en 4.320 millones.

Mittal subrayó también tres factores fundamentales para el regreso a beneficios: una mejora de la coyuntura de mercado, las medidas de defensa comercial contra la competencia desleal adoptadas por diversos países, como EE UU o los de la UE, y las actuaciones llevadas a cabo por la multinacional en el plan Acción 2020. A la aplicación de esta iniciativa interna, los responsables del grupo atribuyen una aportación a los resultados de casi 850 millones de euros. El plan Acción 2020 pasa por realizar un análisis pormenorizado de cada factoría con el objetivo de mejorar su rentabilidad mediante la reducción de costes, el aumento de la cartera de productos y la incorporación de avances tecnológicos. En las factorías asturianas este programa ya ha comenzado a aplicarse y se están proponiendo cambios taller por taller, que incluyen automatizaciones y, ante estas, también reducciones de personal. No obstante, en ningún caso se trata de salidas traumáticas.

Caída de la producción

En cuanto a volumen de expediciones de productos siderúrgicos, Arcelor cerró 2016 con 84 millones de toneladas, lo que supone una reducción del 0,8%, aunque en el cuarto trimestre del año sí se registró un incremento, en este caso del 1,6% con respecto al mismo periodo de 2015, que también refleja la mejoría del mercado en la parte final del año. En el caso del mineral de hierro, el otro sector en el que la multinacional tiene un fuerte peso, también hubo una caída de la producción, aunque mucho más acusada, del 10,4% hasta 56 millones de toneladas.

Sobre la sobrecapacidad de producción que existe a escala mundial, que se cifra en unos 800 millones de toneladas, de los que la mitad corresponden a China, el máximo responsable de Arcelor considera «esencial» que se siga asegurando un marco de «competencia equitativa», para lo que la multinacional sigue reivindicando una «solución global frente a las prácticas comerciales desleales».