La 'paella' de Rob Schneider que indigna a las redes

Y ya van dos. Tras la cascada de críticas que suscitó la 'paella' del chef británico Jamie Oliver, que presumió de un plato que incluía arroz, muslos de pollo, gambas y chorizo ahumado, ahora es el actor estadounidense Rob Schneider quien ha desatado las iras de los usuarios de redes sociales por su menú de Nochebuena, un extravante plato de 'arroz con cosas'.

Entre los ingredientes, colas de langosta y verduras y las metió en una fuente de cristal para hacer al horno. Lo mostró en Twitter y lo presentó como "paella", lo que desencadenó una oleada de críticas. Además, pidió a sus seguidores en las redes sociales que le enviaran fotos de sus platos de Nochebuena para regalar después al 'ganador' una conversación por skype, y la red se inundó de imágenes fotos de paellas.

We just put the Paella in the oven!! Que rico!! pic.twitter.com/skUit0zucG