La choni animalista que cerró la boca al ermitaño grosero en 'First dates': «Rubia de bote... Lo tengo rasuradote»

El programa de citas a ciegas 'First dates', de Cuatro, se ha establecido como uno de los preferidos de los espectadores españoles este verano. La post producción, la selección de divertidos personajes y las situaciones comprometidas a las que someten a los protagonistas dan lugar en numerosas ocasiones a escenas hilarantes. Aunque, en otras, dan vergüenza ajena.

Es lo que sucedió anoche entre Luis y Bárbara, dos aspirantes al amor que acudían por segunda vez al programa, ya que en la anterior ocasión no tuvieron suerte. Nada más verse surgió el rechazo entre ellos: él, ermitaño, carnívoro y aficionado a los toros; ella, choni, amante de los animales y vegetariana.

Sin embargo, algo marcó la gran diferencia entre ellos. Bárbara optó por ser educada, mientras que él adoptó un tono altivo. Ella mintió en más de una década sobre su edad, algo que no sentó muy bien a su compañero de mesa, que no escatimó en groserías y comentarios despectivos. «Me he dado cuenta de que eres choni con el rubio 900 que llevas», le dijo. «Es mitad 1000-1001, ¿fuiste peluquero y no lo sabes?», respondió ella bastante molesta. «En cualquier caso, rubia de bote...». quiso zanjar él. Pero fue ella la que terminó la frase: «Lo tengo rasuradote».

Sus desavenencias continuaron durante toda la cena. Sobre todo cuando Bárbara supo que él era un amante de los toros, pues ella es una animalista convencida. Él trató de infravalorar sus explicaciones alegando que las plantas también eran seres vivos, argumento que ella desmontó apuntando que éstas no sufrían porque no tenían cerebro, unas palabras ante las que él admitió su derrota.