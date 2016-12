Alba Carrillo quiere trabajar en 'Sálvame'

La modelo Alba Carrillo ha vivido un 2016 rodeada de cámaras y periodistas, aunque no precisamente por su trabajo, sino debido a su separación del tenista Feliciano López, con quien está teniendo un divorcio más que complicado. En lo profesional, la que fuera concursante de «Supermodelo» ha pasado gran parte del año paseando su fracaso amoroso por los platós de televisión, algo que bien le valió un contrato en el fallido «Hable con ellas» de Telecinco.

Parece que a la también ex de Fonsi Nieto le ha gustado el paso por televisión y no está dispuesta a renunciar a las cámaras. Por ello, Carillo ha pedido trabajo en «Sálvame» según publica ABC.es. Así lo hizo este lunes durante una entrevista con Terelu Campos y en la que aseguró no tener miedo al hecho de compartir plató con colaboradores como Kiko Matamoros o Mila Ximénez. ¿Será la rubia el nuevo rostro del programa de Jorge Javier Vázquez en 2017?