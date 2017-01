Así fue el vestido de Cristina Pedroche para dar las campanadas de la Nochevieja de 2016 en Antena 3

Y lo volvió a conseguir. Cristina Pedroche fue anoche una las presencias más esperadas en las galas televisivas de Nochevieja. Y no defraudó, al menos en lo que respecta al factor escasez de tela, con su vestido. En los dos años anteriores se convirtió en la protagonista absoluta gracias a sus estilismos y en esta ocasión el listón estaba demasiado alto. Por eso, aunque iba favorecida, el diseño de Pronovias no acababa de encajar en su cuerpo, pues le quedaba demasiado ceñido, algo que no pasaron por alto en Twitter:

El vestido de la Pedroche más bien parecía un bañador de natación sincronizada.... — Veronica (@VeroFitness) 1 de enero de 2017

¿Soy el único que ve en el vestido de la Pedroche las tortitas de Navidad del @VIPS ? pic.twitter.com/pUrD2myJC5 — titO rubenS (@titorubens) 1 de enero de 2017

El vestido de Cristina Pedroche, que dio las campanadas en Antena 3 junto al cocinero Alberto Chicote desde la madrileña Puerta del Sol, estaba firmado por Hervé Moreau, director creativo de Pronovias. El diseño, al que se dedicaron más de 150 horas de trabajo, rememoraba una noche estrellada y constaba de un corsé, con escote corazón en terciopelo azul noche, con estrellas de plata realizadas a mano cosidas sobre el mismo. La falda fue confeccionada en tul del mismo color con degradé de cristal de bohemia. Para completar el look, Pedroche una chaqueta bolero con veinte estrellas bordadas con brillantes de cristal y 25 tiras realizadas también en cristal de bohemia.

El traje se completaba con una imponente capa bicolor fucsia y verde lima de gran volumen, realizada en mikado de seda, que recordaba al capote de un torero.