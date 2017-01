Las axilas sin depilar de Lola Kirke en la alfombra roja de los Globos de Oro

Lola Kirke, encargada de dar vida a Hailey en la serie 'Mozart in the Jungle', dejó a todos los asistentes a los Globos de Oro 2017 boquiabiertos con su decisión de acudir con las axilas al aire y sin depilar. La actriz habría optado por esta decisión como forma de protesta contra los recortes anunciados en programas de salud en Estados Unidos.

En un primer momento sus axilas pasaron desapercibidas, pues al llegar posó con los brazos pegados al cuerpo, pero, cuando un fotógrafo se percató del vello, todos los flashes se dirigieron a ella.

Sin duda, Kirke logró con su look convertirse en una de las protagonistas de la 74ª edición de estos famosos galardones.

Lola Kirke showed off her armpit hair in a strapless gown at the #GoldenGlobeshttps://t.co/BWUpFWScRTpic.twitter.com/ttOXn8Subv