Lara Álvarez rompe con su novio Román Mosteiro

Lara Álvarez vuelve a volar libre como un pájaro. Aunque la pareja ni desmiente, ni confirma en su círculo cercano se da por hecho la ruptura con el empresario gallego Román Mosteiro, con el que inició una relación poco después de terminar con Fernando Alonso.

La cara de la gijonesa es el reflejo de su alma y su casi perenne sonrisa no aparece con tanta naturalidad. Lara no puede disimularlo y, tal y como se ve en su rostro a la salida del gimnasio en una revista de este lunes, la presentadora anda con la mirada algo perdida.

El motivo de la separación podría ser la distancia, ya que los dos viven a caballo entre su tierra y Madrid, y todo apunta a que fue la asturiana quien tomó la decisión. Aunque no hay confirmación oficial, en sus redes sociales han dejado de regalarse 'me gusta' y las fotos de sus perros juntos no son frecuentes.