El pacto de 'no agresión' entre Paula Echevarría y David Bustamante

La ruptura definitiva entre Paula Echevarría y David Bustamante después de once años de matrimonio no es más que la confirmación de que la crisis que la pareja vivió hace tres meses era insalvable. Así lo confirma la periodista Beatriz Cortázar para ABC.es, quien también asegura que la pareja, tras haber superado otros baches en su matrimonio, habría firmado una especie de 'pacto de no agresión' ante la posibilidad de que finalmente ocurriera lo que parece que pasará: el anuncio del divorcio.

Sin que de momento se haya producido ningún comunicado ni declaración oficial, la periodista sí ha podido hablar con algunos amigos íntimos de la pareja quienes le confirman que este acuerdo realmente existe. «Paula y David llevan años con problemas de convivencia. Han pasado muchas crisis, algunas con salidas de la casa de uno o del otro de forma temporal. Pero hasta la fecha las superaban. Hace algo más de tres años pactaron y firmaron ante notario unas cláusulas en caso de divorcio, donde además se estipulaba todo lo relacionado con su hija Daniella. También se acordaba un pacto de silencio y de no agresión, con el fin de que sus carreras profesionales no se vieran perjudicadas por un divorcio controvertido», confirman.

De existir realmente este acuerdo, no haría más que confirmar lo que la pareja viene demostrando desde que a comienzos de esta semana saltase la noticia de su separación: que no van a dar un paso en falso por el bien de sus carreras y su propia familia.