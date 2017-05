Poty Castillo opina sobre la crisis de David Bustamante y Paula Echevarría

El coreógrafo, director artístico e íntimo amigo de David Bustamante y Paula Echevarría, Poty Castillo, ha decidido no meterse, ni posicionarse en la separación de la actriz y el cantante. Lo único que ha querido dejar claro es que sigue manteniendo una muy buena relación de amistad con los dos: "Yo soy muy amigo de los dos y bueno, no me puedo pronunciar para bien ni para mal, somos amigos y son ellos los que tienen que preguntar", ha comentado Castillo.

Tampoco ha querido mojarse y le ha restado importancia a la aparición en la Mutua Madrid Open junto a Paula Echevarría y justificaba la ausencia del cantante: "David no pudo venir al tenis que vamos todos los años juntos, los tres matrimonios y David ese día justo tenía concierto y no pudo venir. Paula es muy amiga de Isabel, mi mujer y bueno".

Poty dejó claro que la relación de Paula es, sobre todo, con su mujer, "me habréis visto este domingo en el tenis, pero yo no salgo con Paula, ella queda y sale con mi mujer, no tengo nada más que decir". Preguntado una vez más sobre la posible reconciliación de los padres de la pequeña Daniella, el coreógrafo comentó: "Yo que sé, ¿quién se puede meter en el mundo de una pareja?".