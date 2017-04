Paula Echevarría y David Bustamante, en guerra por la custodia de su hija

Paula Echevarría y David Bustamante siempre se han llevado bien, incluso después de la noticia sobre su separación. En sus primeras apariciones públicas tras el bombazo, ambos han dejado claro que se quieren, pese a todo. Pero esto puede cambiar y la situación puede tensarse tanto que quebraría esa paz. ¿El motivo? La custodia de su hija Daniela.

Según la publicación 'Semana', David Bustamante querría llegar a un acuerdo con la custodia compartida de su única hija, algo a lo que no estaría dispuesta a acceder Paula Echevarría. Al parecer, ésta no tiene inconveniente en que exista un régimen abierto de visitas y no uno estricto, pero no a que la niña viva cada 15 días con un progenitor diferente.

Por el momento ambos han querido ser prudentes en todo momento. Paula se encuentra descansando en Perlora, donde pasará la Semana Santa. David Bustamante también se encuentra desconectando en casa, en San Vicente de la Barquera junto a sus familiares.

Bustamante realizó ayer las que serían sus primeras declaraciones a los medios de comunicación tras la noticia de la separación donde quiso dejar claro que «no es definitivo».

El entorno de la candasina habla de «un secreto a voces»que no había trascendido antes por no herir a su hija Daniela, de ocho años, a la que adoran. El círculo de ambos, que conoce bien la intrahistoria de la relación, cree que la vuelta atrás es improbable y argumentan que, en estos diez años de matrimonio, no todo ha sido tan idílico como trascendía. «Había problemas de convivencia y desencuentros. Llevaban tiempo intentando superar la crisis, pero ya no dan más de sí. Si han llegado hasta aquí ha sido por su hija»

Los amigos del cantante han explicado que «Bustamante lo está pasando muy muy mal, está destrozado». Además, hablaron de que «la última foto que hay de los dos juntos es en la cabalgata de Reyes, hace dos meses». Y aseguraban que Paula había acudido con sus padres y sin David al acto de preparación a la comunión de su hija, algo que ha hecho que los rumores cogieran más fuerza. Pero hay algo que María Patiño cree que puede favorecer a la pareja: «En estos dos meses han tenido encuentros y hay algo que no se ha perdido: la química a nivel físico existe, y mucha».