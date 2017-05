Supervivientes | El gran temor de Alba Carrillo

Si hay algo a lo que teme Alba Carrillo es que su actual pareja vea su comportamiento en 'Supervivientes'. «Recuerdo que cuando veíamos juntos 'Gran Hermano VIP' y la gente chillba me decía: "Tú no harías eso, ¿verdad?". ¡Con la que he montado!», decía la modelo en la isla a sus compañeros. Unas palabras que no tuvo muy presentes desde que inició su participación en el reality de Telecinco, pues nada más pisar la isla se enfrentó a tres compañeras: a su propia madre, a Gloria Camila y a Laura Matamoros.

La ex de Feliciano López tiene miedo de que su nueva conquista pueda juzgarla por lo que está haciendo en la isla de Honduras. Quizá por ello esta última semana haya dejado atrás sus diferencias con la hija de Kiko Matamoros. La modelo y Laura Matamoros se han convertido en las mejores amigas del concurso. Y es que, desde que Carrillo sufriese un pequeño incidente en la playa y fuera socorrida por su archienenemiga, lo comparten todo. Una situación que asombra a sus compañeros.