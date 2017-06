El mensaje de Risto a Bustamente y Paula Echevarría

David Bustamante ha hecho frente este lunes a las preguntas de Risto Mejide en el programa 'All you need is love'. Pero sin duda, la respuesta a la cuestión sobre su ruptura o no con Paula Echevarría es la que tuvo a los espectadores pegados a la pantalla. "¿Cómo se enfrenta Bustamante a una ruptura?" preguntaba implacable Risto, mientras un Bustamante escondido tras sus gafas de sol respondía de forma rápida: "No voy a hablar de mis rupturas porque jamás en mi vida estaría en televisión si no es por mis méritos propios de trabajar". Sin embargo, quiso dejar muy claro que sigue enamorado del amor y que "no hay nada más bonito que amar. Cuando el amor es de verdad nunca hay un final. Aprendes a amar cuando eres padre y mi amor verdadero nació el 17 de agosto del 2006".

Pero, no todo fueron preguntas, el presentador también quiso tenderle una mano, quizá por la polémica que su propia vida personal ha generado. "Me molesta profundamente cuando los medios de comunicación nos fijamos solo en el principio o en el final de las relaciones y no respetamos que lo que pasa durante es patrimonio exclusivo de las personas que lo están viviendo. Desde aquí, todo mi apoyo a ti y a Paula", zanjó Mejide