Paula Echevarría: «Me he ganado la popularidad trabajando, no soy un chocho»

Después de mes y medio la relación entre Paula Echevarría y David Bustamante sigue en el mismo punto, pero hoy la actriz candasina ha hablado por fin sobre ello alto y claro: «Estoy muy bien. Mi estado es feliz y casada, por supuesto». Con estas palabras confirmaba a los medios de manera indirecta que no se ha divorciado del cantante cántabro. Lo hacía sonriente durante la presentación de la campaña #SmartGirl de Samsung, de la que es imagen.

La actitud de la asturiana ha cambiado radicalmente desde su primer encuentro con la prensa, durante la presentación de su perfume, donde se le vio tremendamente afectada, tanto que acabó abandonando el evento entre lágrimas. En esta ocasión la nueva Paula tampoco quiso entrar en detalles sobre el tema, pero parece que se le ha acabado la paciencia.

La actriz enfatizó que su matrimonio no está roto, que tanto ella como Bustamante siguen luchando para superar su crisis, aunque quiso dejar claro que su felicidad no depende de estar o no estar con un hombre. «Las mujeres no necesitan al príncipe que la rescate. Ahí ha cambiado el cuento. Tener tu vida aparte de la persona con la que convives no es ser feminista, es ser persona», indicaba.

Fue entonces cuando el buen rollo se tornó en enfado cuando uno de los periodistas le insinuó que estaba a la sombra de David, «tienes un protagonismo que antes no tenías». Paula tomó aire, respiró, y espetó: «Eso me lo he ido ganando con los años, con trabajo, porque soy una smartgirl y no soy un chocho». Entonces se escucharon los aplausos de los asistentes al evento mientras Paula sonreía con la safistacción de haber cerrado muchas bocas.

«Las cosas están como están», respondía Paula al ser preguntada sobre en qué punto se encuentra su situación personal respecto a su proceso de separación. Se mantiene firme en su postura de que no hace falta que se verbalice algo que el público ya entiende al ver su distanciamiento físico con su todavía marido, además de subrayar que «nunca hemos pensado hacer un comunicado» que ponga etiqueta al final de su matrimonio. Echevarría ha aclarado que Bustamante ya no vive en su domicilio, que la puerta de la reconciliación siempre «estuvo abierta» pero que nunca ha habido un «final fatal».