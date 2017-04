Paula Echevarría: «No permitiré que destrocen al hombre que amo»

Paula Echevarría y David Bustamante están intentando salvar su matrimonio. Así lo ha confirmado la actriz asturiana a la revista Corazón después de toda la polémica surgida con lo que está siendo el culebrón del año y que recoge ABC.es. Y es que los comentarios vertidos durante los últimos días sobre David Bustamante han hecho que la actriz le haya confesado a su entorno que siempre defenderá al hombre con el que se casó.

Aurelio Manzano, quien firma la publicación, ha conseguido hablar con el entorno directo de Paula quien no ha dudado en poner los puntos sobre las íes en un momento tan crítico. «Jamás permitiré que hagan daño a David. Es el padre de mi hija y la persona que amo». Esta reacciín viene por todas las informaciones que aseguran que la protagonista de 'Velvet' habría dado un ultimátum a David por sus «compañías y estilo de vida del último año».

Como es evidente hay una importante crisis entre ambos, pero a día de hoy no tienen ninguna decisión tomada. «Cuando tengamos algo decidido lo sabréis. (...) Adoro a David y él a mí. Las cosas no son siempre blancas o negras. (...) Y no hay terceras personas por ninguna parte», añaden.

Según ha podido saber Corazón, en cuanto a las informaciones que aseguraban que la pareja había firmado la separación tres años atrás, Paula ha reconocido a su círculo que «se hicieron unas capitulaciones más por temas fiscales que porque nos fuéramos a separar. No tiene nada que ver».

Por el momento solo el tiempo dirá si la crisis queda en un fuerte bache o en uno de los divorcios más sonados en nuestro país en los últimos años. Lo que es una realidad es que la pareja sigue viviendo separada y ambos han pasado sus respectivas vacaciones de Semana Santa por separado: Ella en Asturias, y él en San Vicente de la Barquera con su familia. Además, lo único que preocupa a la pareja es que todo este revuelo no afecte a Daniella (8) que es lo más importante para ellos.