Paula Echevarría, al límite: «El tiempo dirá, David y yo nos queremos mucho»

Paula Echevarría presentaba esta mañana un nuevo perfume que, evidentemente, quedó en segundo plano para todos los periodistas congregados en la sala que le arrancaron las primeras palabras sobre su divorcio con David Bustamante.

De blanco impoluto y serena, Paula aparecía ante los focos en su primera aparición pública oficial. Aunque no ha querido entrar a valorar todo lo dicho, Paula no lo ha conseguido y ha terminado echando balones fuera para no confirmar la ruptura. Sin embargo, sí deja ver un importante distanciamiento: «Estoy muy nerviosa, porque aunque estoy acostumbrada a las cámaras esto impone mucho, porque vaya revuelo. Pasan cosas en mi vida y en mi casa, como en todas, pero si algún día pasa algo al respecto de todo lo dicho, lo sabréis. Ahora no voy a entrar. Ni yo me voy a pronunciar, ni él lo va a hacer. Agradezco con el cariño que se me trata, pero es que no voy a pronunciarme. Mientras que David y yo no hablemos... El tiempo dirá. David y yo nos queremos muchísimo», ha dicho.

La candasina ha dejado en el aire la separación aunque lo que sí ha confirmado es el distanciamiento entre ambos. Quizá haya que esperar a que dentro de un tiempo ellos mismos lo confirmen.

De momento, nadie sabe si por la presión o las últimas horas vividas la pareja ha optado por reflexionar, o de lo contrario está aún valorando como afrontar la noticia con los medios. Se daba por hecho por su círculo, que hoy sería el día de la confirmación oficial y nada más lejos de la realidad.

Cabe resaltar, que tras las declaraciones con la prensa y ante la insistencia de las preguntas sobre su estado actual, Echevarría ha tenido que abandonar la presentación al borde del llanto sobrepasada por la situación.