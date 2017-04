Labi Champion, íntimo amigo de David Bustamante: «El 70% de lo que se está contando es mentira»

Conocido como 'el ángel de la guardia de futbolistas' y famosos, Labi Champion fue el protagonista en la tarde de ayer en 'Sálvame'. Se llama Juan Mesa Guerrero, es íntimo amigo de David Bustamantey se le ha señalado como el «topo», una etiqueta que se ha querido quitar de encima a través de una llamada a Telecinco, donde aclaró que «por encima de todo» para él «está la amistad y jamás haría nada que perjudicara a mis amigos, a los que quiero mucho».

Recientemente Labi Champion mantuvo una conversación con el periodista Gustavo González que, al parecer, se sacó de contexto. Quiso limpiar su imagen porque según reveló «no podía dormir por las noches pensando que alguien dudara de su lealtad por los suyos». Y añadió que «el 70% de lo que se está contando es mentira».

Como buen amigo del cantante cántabro, Labi lo puso por las nubes y defensió en todo momento la relación entre Paula y David. «¿Quién no se pelea con su mujer? Se quieren con locura y son super cariñosos. Hasta les he tenido que llamar la atención alguna vez porque íbamos en el coche y no dejaban de besarse. No es fácil de llevar todo lo que se está diciendo y es normal que lo esten pasando mal los dos. Por supuesto David, a quien le están dando todos los palos no está muy bien anímicamente, pero saldrá de esto como de todo». «De quien hay que desconfiar es de la nueva gente que llegan y van de hermanos. David es tan buen tío que peca de eso...», explicó Labi.

Sea como fuere muchos rumores apuntan a que David está intentando acercarse a Paula para reconquistarla. Y ayer mismo también salían en portada unas declaraciones de Paula Echevarría para la revista 'Corazón' donde aseguraba que «no iba a permitir que destrozasen al hombre que ama». Quizá el final no esté escrito.