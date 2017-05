David Bustamante sorprende en las redes con un intrigante mensaje: «No me importa lo que pienses»

David Bustamante le ha salido su vena poética y ha querido compartirlo con todos los seguidores en su cuenta de Instagram. El mensaje es muy claro, aunque haya un intento de camuflarlo con bonitas palabras. "Y por mucho que me soplen y por mucho que me resten, sigo en pie, soldado intacto, aunque a muchos les moleste...", escribe el cantante.

«Miro al frente, pues los lados, me distraen de mi oponente, y no quiero que tú sientas que mi ser es prepotente, es tan solo que me obligan a pegar un paso al frente...», sigue su mensaje. Y por último, dirige el mensaje a alguien en especial que es un misterio. «Mostraré lo que yo valgo, y no hay nada más valiente, que deciros a la cara... No me importa lo que pienses!».

Después de que se empezase a rumorear sobre su distanciamiento con Paula Echevarría, muchos han sido los mensajes y detalles que se han analizado en la pareja. Los más curiosos se fijaron en que Paula Echevarría aparecía en las fotos de las redes sociales sin sus joyas, incluida la alianza de matrimonio pero, eso ha sido hasta hace unos días, ya que, por su parte, la actriz ha vuelto a lucirla.

Paula ha comenzado a recuperar la supuesta tranquilidad. La protagonista de 'Velvet', como recoge 'Chance', ha recuperado su alianza y de nuevo lleva el anillo de casada en la mano derecha.

Además, en las imágenes se la puede ver sonriente mientras paseaba con su madre y una amiga, ataviada con unos vaqueros, zapatos rojos y cazadora de cuero negra. Todas se detuvieron en el portal donde había una consulta de un dentista y en todo momento parecía que la actriz estaba feliz y radiante.

¿Los motivos? Solo los conoce ella. De momento, en el terreno profesional no le va nada mal porque Paula se encuentra inmersa en 'Velvet Colección', que emitirá Movistar+ y que tendrá como escenario principal la ciudad de Barcelona. A través de esta serie, Movistar+ y Bambú Producciones intentarán mantener la esencia de lo que fue 'Velvet', una ficción que retrató de forma libre y glamurosa el cambio que vivió España en el ámbito de la moda -concretamente el paso de la Alta Costura al pret-a-porter-. Los nuevos capítulos abordarán el cambio inmediatamente posterior que se produjo en ese mismo sector.

Bustamante se emociona sobre el escenario

Mientras tanto, el pasado viernes, David Bustamante retornó a los escenarios y recuperó su gira 'Amor de los dos'. Y lo hizo en León, en un concierto cargado de nervios por parte del artista y de mucho sentimiento, como recoge la web de 'Chance'.

Distanciados físicamente, el cántabro recurrió a la canción para mandar un mensaje a la madre de su hija. Durante el concierto, Bustamante habló con el público y se confesó: «No es tan fiero el lobo como lo pintan, creedme. Mientras vosotros queráis, seguiré haciendo lo que más me gusta. Creo que es lo que mejor sé hacer. Y siempre, sin hacer daño a nadie, porque ese es mi estilo». Una defensa en toda reglar de los supuestos ataques que han realizado los medios contra su persona.

Y llegó el momento de cantar 'Hoy tengo ganas de ti'. En ese instante, Bustamante se emocionó y puso un énfasis especial en su entonación, como si fuera un mensaje a Paula. Además, fue la única canción del concierto que compartió en las redes sociales, lo que hace pensar que, en efecto, fue un claro 'telegrama' para su chica.