David Bustamante pierde los nervios: «¡Nos estáis matando poco a poco!»

Bustamante no puede más. Tras la mediática separación de su mujer, Paula Echevarría, el cantante ha dejado patente su enfado con la prensa cuando salía en coche del hogar que ha compartido con la actriz y su hija Daniella, de tan solo 8 años. «Nos estáis matando poco a poco. Dejadnos vivir tranquilos», explotaba el exconcursante de 'Operación Triunfo'.

Bustamante acusó acusó a los paparazzi con los que antes era amable «de hacer sufrir a las personas. Estáis hablando demasiado. Dejadnos vivir tranquilos». También tuvo unas palabras para pedir protección a su hija, que está a punto de hacer su primera comunión, y el resto de su familia: «Por favor, no va a haber más declaraciones. Está sufriendo una niña, nuestros padres, los estáis matando poco a poco. No es normal, parece que hemos hecho una barbaridad, nos veremos y ya vendréis a pedir que a lo mejor no somos tan generosos, tan amables y tan educados como hemos sido siempre. Por cierto no se puede aparcar ahí, ser un poco como hay que ser»

La semana pasada Bustamante ya dejaba claro ante los medios de comunicación que se hicieron eco de la separación que «no soy un delincuente». «Nos conocemos desde hace más de quince años y al hombre que estáis describiendo en los últimos días en la prensa, no lo reconozco», dijo a la salida de su casa en San Vicente de la Barquera ante los periodistas que hacen guardia día y noche delante del domicilio familiar para tratar de arrancar una declaración del cantante.

Perdiendo los nervios

Hasta este momento, David había tratado de aguantar con estoicismo el chaparrón mediático del fin de su matrimonio tratando de dirigirse a la prensa con educación y aparente calma pese a los rumores que le señalan como el gran culpable de que la historia de amor con la actriz haya llegado a su fin. Finalmente, el cantante ha terminado perdiendo los nervios asegurando que tanto su familia como la de Paula lo están pasando muy mal debido a las informaciones y comentarios que se están realizando de ellos ante la falta de razones claras que expliquen el motivo de la separación.

«Jamás permitiré que hagan daño a David. Es el padre de mi hija y la persona que amo», dijo Paula Echevarría en un intento de proteger a su todavía marido de las habladurías en las que se critica su estilo de vida poco acorde con el de un padre de familia, por lo que la joven le habría dado un ultimátum para tratar de salvar su matrimonio. «Adoro a David y él a mí. Las cosas no son siempre blancas o negras. (...) Y no hay terceras personas por ninguna parte», aseguró la actriz a través de unos amigos que sostienen que todavía «no tienen ninguna decisión tomada», dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.