Paula Echevarría, tras su ruptura con David Bustamente: «Capeamos como podemos los temporales»

Por mucho que la práctica haga al maestro, este no es de hierro. Paula Echevarría sabía de sobra lo que le esperaba ayer en Madrid, pues aunque en su agenda pusiera bien claro 'presentación de mi nueva fragancia', la realidad en el hotel Gran Meliá Palacio de los Duques se vaticinaba muy distinta. Y lo fue, porque era la primera vez que la actriz e 'influencer' candasina daba la cara públicamente tras anunciarse a bombo y platillo su separación de David Bustamante. «Claro que estoy un poco nerviosa con todo este revuelo, quieras que no...», decía sonriente a su encuentro con los periodistas que la esperaban. Muchos, más de lo normal y, sobre todo, con preguntas más concretas de lo habitual. «Si pudiese dar la vuelta a una cámara para que todos vieran lo que tengo delante, entenderían por qué lo estoy», continuó, aunque intentara restar importancia asegurando que se encontraba como cualquier día que presentaba un evento. «Ni más o menos».

No fue la única evasiva que soltó la actriz, que ni afirmó ni desmintió los rumores de separación. «Pasan cosas en mi casa, pero la verdad es que no me voy a pronunciar al respecto; no quiero entrar en ese tema, ni él lo va a hacer», defendiendo a capa y espada que esta había sido siempre la actitud de la pareja, que se hizo tándem mediático convirtiendo las redes sociales en su mejor escaparate de negocio. Fue en una de ellas donde la actriz compartió una fotografía en la que se la veía disfrutando del sol que lució ayer en la capital. «Nuestra forma de ser siempre ha sido esta. Por más que se haya hablado y se dijeran barbaridades nunca hemos entrado. Siempre ha sido así y así seguirá». «No suelo mentir, solo tengo que decir que si alguna vez eso es así, lo sabréis», anunció.

Paula iba aguantando la situación como si recitara un guion ensayado miles de veces. «Ambos somos adultos y sabemos lo que hay. Capeamos como podemos los temporales», dijo antes de incidir en que «quiero muchísimo a David y él me quiere a mí». Bustamante, inmerso en la gira 'Amor de los dos' que le trajo a Gijón en enero y le devolverá a Luanco en agosto, salió sonriente a primera hora de la mañana de ayer del domicilio que ambos compartían y que Paula recalcó como «su casa» atenta a las preguntas de los periodistas, a quienes agradeció de verdad su preocupación. Aunque a medida que pasaba el tiempo y las preguntas se amontonaban iba perdiendo la pose. Se saltó las pautas en dos ocasiones: primero, respondiendo incrédula y sin decir nada concreto a las informaciones que aseguraban que ella y Bustamante llevaban separados tres años; después, a las que apuntaban a que la causa de la ruptura estaba relacionada con «un guaperas de Nueva York» al que presentó con ironía por tratarse de «Miguel, mi maquillador de toda la vida».

La actriz no pudo contener la emoción.

La actriz asturiana que se rifan las marcas eligió para la presentación de Sensuelle, su tercera fragancia, un dos pieza de color beige, cuya parte superior, sin mangas, terminaba en elegantes volantes. Confió en la teoría que dice que la mujer en tacón se siente fuerte calzándose unos bien altos. «Prometo que no estoy triste, tengo muchos motivos para estar contenta», aseguró, concretando que sus planes laborales no pasan por trasladarse a Estados Unidos, donde ha estado la última semana. «Tengo proyectos futuros» y «estoy muy a gusto aquí, que es mi sitio, no necesito irme ni me pica la curiosidad; si sale un proyecto interesante allí no digo que no vaya a hacerlo, pero no entra en mis planes irme para nada». En breve se comenzará a rodar un 'spin off' de 'Velvet', en el que participará «en un par de capítulos». Algo de cine y de televisión cierran por el momento sus compromisos del año.

Su familia y sus amigos son siempre -y más ahora- su gran apoyo. Por eso el lunes, día en que los rumores de divorcio saltaron a las portadas, ella aprovechó para irse con su madre de compras. «Las reuniones con amigas deberían ser obligatorias», aseguró ayer. La actriz comparó los momentos «en los que no se habla de nada trascendental» con una terapia de grupo. Y ahora que llega Semana Santa, entre sus planes está venir a casa, a Candás, y pasar una temporada con su familia. «No voy allí desde Navidades y Daniella se muere de ganas de estar con sus primas».

Antes de salir, con lágrimas en los ojos que su equipo trató de ocultar tras soportar un huracán digno de las grandes divas, Paula aseguró que «el tiempo dirá». Ella, por el momento, no quiere decir nada más.

La revista 'Diez Minutos', que el sábado llega a los quioscos junto a este periódico por solo 50 céntimos más lleva a su portada la separación de Paula y David. Chábeli Iglesias, Isabel Preysler con Vargas Llosa y Antonio David son los otros grandes protagonistas del número.