Antonia Dell'Atte habla del hijo de Ana Obregón y Lequio «Es algo tan privado que no tendría que haber salido a la luz» EL COMERCIO Sábado, 14 abril 2018, 16:32

Antonia Dell'Atte se ha pronunciado sobre el hijo de su ex, Alessandro Lequio, y hermano de su hijo Clemente: «Yo sé que ha pasado algo, porque se ha publicado. Sé que el hermano de Clemente, el hijo de Ana y de mi ex no se encuentra bien», comentó a una revista del corazón.

Más noticias El hijo de Ana Obregón y Lequio habla sobre su estado de salud

«Son cosas tan privadas, que creo que no tendrían que haber salido nunca a la luz», explicó Dell'Atte. «No voy a contestar a nada más. De verdad que no sé nada. Te lo digo con total honestidad», añadió. «Me abstengo de hacer comentarios, porque no hay derecho», concluyó.

Antonia Dell'Atte concedía estas palabras en un evento celebrado en Fundación Cajasol, en la sevillana Plaza de San Francisco, a pocas horas del mítico 'alumbrao' del Real.