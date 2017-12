Primeras pistas sobre el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas de Antena 3

Quedan pocos días para poner fin al 2017 y los encargados de despedir el año en Antena 3 son Cristina Pedroche y Alberto Chicote, dos veteranos en esto de dar las campanadas de Nochevieja. La madrileña será, un año más, una de las grandes protagonistas de la noche. Sus provocativos vestidos en los últimos años centran buena parte de los comentarios en Fin de Año.

La vallecana guarda muy bien el secreto de su vestido y, aunque no ha desvelado cómo irá en tan esperada noche, ha revelado algún que otro detalle. «No va a ser el vestido dorado de la foto promocional (risas). El vestido no va a ser ni amarillo ni negro y no voy a ir en vaqueros», explica.

La colaboradora de 'Zapeando' no oculta su preocupación porque el modelo elegido para tan esperada noche esté a la altura. Asegura que brindará «por una sociedad más feminista» en el nuevo año y que la primera persona en la que va a pensar va a ser «mi madre porque a David le voy a tener ahí y le puedo ver por la mirilla».