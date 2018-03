Kiko Rivera carga contra Chabelita El hijo de Isabel Pantoja habla sobre la tensa relación que mantiene con su hermana EL COMERCIO Miércoles, 14 marzo 2018, 16:54

La relación entre Kiko Rivera y Chabelita Pantoja no puede estar más tensa. La gota que colmó el vaso ocurrió después de que la mujer del DJ, Irene Rosales, diese a luz a la pequeña Carlota el pasado 30 de enero. A Rivera le ha dolido que su hermana todavía no conozca a la pequeña y así lo ha revelado esta semana a una revista del corazón.

«Mi hermana no ha venido a conocer a mi hija», cuenta Kiko Rivera. Además, hace unas semanas, el DJ dejó incluso de seguir a su hermana en las redes sociales.

Por otro lado, al hijo de Isabel Pantoja no le ha hecho ninguna gracia que su hermana vaya por los platós de televisión contando las intimidades de la familia y menos que dijese que alguién pidió a Chabelita que no fuese al hospital cuando nació su hija para evitar tensiones. «No voy a permitir quedar como la niñata que no ha ido a ver a su sobrina», confesaba Chabelita en el espacio de Telecinco 'Sálvame'.