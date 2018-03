La verdadera edad de Ana Obregón El programa de televisión presentado por María Patiño ha desvelado este domingo el mayor secreto de la actriz EL COMERCIO Domingo, 18 marzo 2018, 17:20

Ana Obregón está de celebración, hoy, 18 de marzo, cumple 63 años o al menos eso es lo que dice ella. Sin embargo, puede ser que esto no sea del todo real y que la actriz haya mentido sobre su nacimiento.

El programa de televisión presentado por María Patiño, 'Socialité', ha desvelado este domingo el mayor secreto de la popular Ana Obregón: su edad. Y es que, una antigua compañera del colegio al que acudió la actriz, ha revelado que aunque no ha visto su DNI, fueron juntas a clase y por lógica deben tener la misma edad. Así pues, Ana Obregón tendría 66 años y habría nacido en 1952.

La actriz por su parte, aún no se ha pronunciado ante esta noticia, aunque ya se sabe que no es la primera vez que se ve cuestionada la longevidad de este popular personaje. Pero no cabe duda de que sea cual sea su edad, se mantiene estupenda.