Una mancha frente al litoral provoca el cierre de La Ñora y moviliza a las administraciones

La aparición a media mañana de una mancha de grandes dimensiones frente a la costa oriental de Gijón llevó ayer al Ayuntamiento de Villaviciosa a cerrar al baño la playa de La Ñora, ante el temor de que se tratara de un afloramiento de aguas fecales procedentes del emisario de Peñarrubia. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, indicaba a última hora de la tarde que aún no se ha determinado la composición de la mancha y anunció que esta misma mañana miembros del equipo de salvamento municipal y de bomberos tomarán muestras del agua tanto en los puntos habituales de control como en el entorno de esta mancha para tratar de averiguar su origen. Su contenido se analizará por separado en el laboratorio del servicio municipal de Medio Ambiente y en el de la Empresa Municipal de Aguas (EMA). El gerente de esta entidad, Vidal Gago, recordó que esta misma semana buzos profesionales han realizado inmersiones para analizar el estado del emisario y, pese a su deterioro como consecuencia del paso del tiempo, en los 25 puntos inspeccionados «no se ha visto nada que pudiera determinar un episodio de este tipo».

El Ayuntamiento de Gijón explica que la Policía Local recibió por la mañana un aviso del 112 informando de la presencia de la mancha flotando frente al litoral gijonés, en las inmediaciones de Peñarrubia. Los agentes dieron traslado de esa llamada al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), «que con una inspección visual, sin coger muestras, descartó que se tratara de hidrocarburos y apuntó que podía proceder del emisario». El Instituto Armado contactó a continuación con Capitanía Marítima, pero la torre de Salvamento, al haberse desechado en un inicio la opción del vertido de combustible, se inhibió considerando que no se trataba de un asunto de su competencia. Al final de la tarde la propia alcaldesa trataba sin éxito de contactar con el máximo responsable de este organismo mientras seguía con dudas sobre la naturaleza de la mancha, que no descartaba que pudiera proceder de alguna embarcación. «A estas horas, nos encontramos con que no se nos concreta nada», lamentaba Moriyón tras acudir a la Colina del Cuervo a ver el vertido. La regidora mantuvo allí una reunión de urgencia con los concejales Fernando Couto y Esteban Aparicio, el gerente de la EMA, la directora del área municipal de Sostenibilidad y Cambio Climático, Clara Pilar González Pedraz; el jefe de la Policía Local, Alejandro Martínez Gallo, y la jefa del servicio de Salvamento, Flor Palacio. Esta última aseguró que en ningún momento se recibió alerta alguna de los bañistas de Estaño, próxima a La Ñora, donde la jornada transcurrió con normalidad.

Desde la una de la tarde

El Ayuntamiento analizará hoy el agua en las zonas de baño y en el área afectada

El Ayuntamiento, al margen de la recogida de muestras prevista para hoy, recuerda que el control de la calidad de las aguas mar adentro es competencia del Principado y manifiesta su extrañeza por la decisión adoptada en el concejo vecino. Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, explica por su parte que su coordinador de salvamento, Borja Madiedo, optó por prohibir el baño «por precaución». El regidor maliayo explica que los socorristas de La Ñora «empezaron a ver la mancha en torno a la una de la tarde y desde entonces comenzaron a hacer varias llamadas». Al principio se limitaron a informar a los bañistas de lo que habían observado y a recomendarles no entrar en el agua. Más tarde «les llegó una llamada del 112 diciéndoles que tenían información del Seprona sobre la presencia de aguas sucias cerca de la playa». Fue entonces cuando se optó por izar la bandera roja. A lo largo de la jornada, además, mantuvieron un continuo control de la evolución de la mancha, ante el temor de que las mareas la arrastraran más al Este y obligaran a cerrar también al baño la playa de España, algo que finalmente no ocurrió, aunque tampoco se descarta mientras el vertido siga ahí.

En un principio el Ayuntamiento de Villaviciosa no dudó en apuntar hacia el emisario de Peñarrubia como posible causante de esta turbiedad. A medida que pasaban las horas, no obstante, optaba por la prudencia. «Tendrá que ser la EMA la que confirme si es por su saneamiento o no», apuntaba Vega. El alcalde apuntó no obstante que «cualquier incidencia de contaminación en las aguas es preocupante. Habrá que ver las causas y, a quien corresponda, atajar el problema».

Técnicos de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se desplazaron ayer mismo a la zona «para determinar la afección ambiental a las aguas». El Principado asegura que se ha puesto ya en contacto con el Ayuntamiento de Gijón «para ofrecerle cooperación desde el punto de vista técnico y para requerir una explicación sobre lo ocurrido». El Gobierno autonómico recuerda, en cualquier caso, que no tiene ninguna competencia sobre el emisario, que fue construido por el Ministerio y cedido después al Ayuntamiento para su gestión a través de la EMA.

«Pasó lo que temíamos»

El concejal de Xixón Sí Puede, David Alonso, considera a la vista de la mancha que «se trata de grasas procedentes del emisario. Ahora han llegado a La Ñora, pero estos días frente a Peñarrubia ya se veía la superficie llena de mierda. Por desgracia, está pasando lo que nos temíamos». La formación morada pedirá hoy mismo la convocatoria urgente de una reunión entre todas las administraciones implicadas en el saneamiento de la ciudad para buscar una solución. Recuerda que su propuesta es la puesta en marcha de los equipos de desarenado y desengrasado que fueron desmantelados en la 'Plantona'. «¿A qué esperamos? ¿A que pase esto? Ya pasó. ¿Esperamos ahora a que tengamos que cerrar San Lorenzo?». También Ciudadanos reclamó ayer medidas inmediatas en caso de que la mancha tenga relación con una rotura en el emisario. El Conseyu de Mocedá, por su parte, ha pedido una convocatoria urgente del consejo sectorial de Medio Ambiente para dar explicaciones sobre lo ocurrido.