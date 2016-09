La Unión Europea multa a España por la contaminación de la bahía de Gijón

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha expresado este jueves en el Pleno su impresión de que el Ministerio de Medio Ambiente no va a ceder a la petición dde Principado y Ayuntamiento para instalar en la planta de pretratramiento 'La Plantona' los equipos de desarenado y desengrasado, en tanto no se soluciona la falta de depuradora en la zona Este de la ciudad. Todo ello en un día en que se ha conocido que la Unión Europea ya ha multado a España por la contaminación de la bahía gijonesa debido a este problema, de la que no han ofrecido más datos el Ministerio. "El Ministerio vino sin plan", ha apuntado Moriyón, en respuesta a una pregunta del edil de Xixón Sí Puede (XSP) David Alonso sobre este tema y con referencia a la reunión de la Comisión tripartita celebrada en este día entre Gobierno estatal, autonómico y local, en la que se ha reconocido que ya hay una multa solicitada por la Unión Europea por la falta de saneamiento en Gijon.

La regidora, que no ha podido estar presente en la citada reunión, ha lamentado que parece que al ministerio "no le hace mucha gracia lo que se plantea" y le ha reprochado que siga amparándose en que el juez resuelva a la espera de un "milagro judicial" que le permita "enchufar" la depuradora, que fue anulada judicialmente.

Ha alabado, eso sí, la coordinación conseguida entre Principado y Ayuntamiento para reclamar conjuntamente la instalación de los citados equipos, que fue una propuesta de XSP, para que se puedan licitar ya y volver al pretratamiento que había hace un año. Cabe recordar que estos equipos fueron desmantelados con la idea de la entrada en funcionamiento de la estacion depuradora, que finalmente no se puso en marcha al fallar los tribunales a favor de los vecinos.

También ha indicado que el pasado martes la consejera de Infraestructuras del Principado, Belén Fernández, y ella misma, enviaron una carta conjunta en la que solicitan una entrevista urgente con la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tejerina. Además, Moriyón se ha quejado de que el Ministerio se niegue a darles información y se excusen en que es un tema que lleva la Abogacía del Estado. Incluso rechazaron, según ella, el mandar, pese a haberlo solicitado el Ayuntamiento, a un representante jurídico que ponga al día de lo que va aconteciendo.

Por su parte, el concejal de Xixón Sí Puede ha tildado de una "vergüenza" la actitud del Ministerio de Medio Ambiente, al que ha recriminado por no ser consciente de la "auténtica barbaridad" que se está haciendo contaminando la bahía. "Ya hay una multa puesta por la UE", ha apuntado, tal como reconocieron los representantes del Ministerio, de la que no se sabe cuantía ni fechas ni más detalles.

Alonso, al contrario que Moriyón, se ha mostrado más optimista a que el Ministerio acepte la instalación de estos equipos de desarenado y desengrasado. Eso sí, ha mostrado su deseo de que se opte por la solución fija y no la portátil, porque la primera se puede reutilizar.

También ha considerado que la única solución que tiene el problema del saneamiento en la zona Este de la ciudad es política, a lo que ha visto necesaria una reunión "ya" de la consejera de Infraestructuras, la alcaldesa y la ministra de Medio Ambiente, para abordar la instalación de estos equipos, y ya más adelante se estudiaría qué hacer con la depuradora.