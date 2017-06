Les Caseríes critica su «desventaja» en el proceso de los presupuestos participativos

El calendario inicial de los presupuestos participativos fijaba el día 17 de junio como fecha límite para la presentación de las propuestas de los seis concejos de distrito de Gijón. Tras «partirnos para tenerlo hecho en plazo», señala la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales Les Caseríes, su sorpresa llegó la pasada semana en el encuentro de la comisión, en el que las entidades representadas votaron a favor de ampliar el periodo hasta principios de septiembre para que la FAV urbana pueda elaborar sus proyectos. «Todos deberíamos tener el mismo plazo», lamentan desde Les Caseríes.

La fase original del registro de proyectos coincidió con el «boicot» de la federación vecinal urbana a los consejos de distrito. Una «negativa» a participar que se sustentaba en la «pérdida de relevancia» de los consejos y que, actualmente, presenta «avances sustanciales en lo que pedíamos», señala el presidente de la FAV urbana, Adrián Arias. «Es posible que volvamos», adelanta.

Con sus cuatro propuestas ya sobre la mesa -alumbrado público, mejora de caminos, juegos para mayores y señalización- Les Caseríes teme que los diez proyectos retrasados a septiembre suponga un «problema para los técnicos municipales, que en dos semanas van a tener que sacar adelante el análisis», indica Marta Martínez, presidenta de la asociación vecinal de Porceyo.

En paralelo a la participación de «acceso directo» reservada a los distritos, la federación de vecinos rurales afirma sentirse también en «desventaja» en cuanto a la presentación de ideas por parte de los ciudadanos. «La gente no puede participar porque no llega internet», lamenta Soledad Lafuente, presidenta de Les Caseríes. La mejora de la red de acceso a internet es una de las necesidades que, dice, más urge en las parroquias. Por no tratarse de una inversión municipal, la petición no tiene encaje en los presupuestos participativos. «Tampoco los buses», destacan.

Este viernes, a las 17.30 horas, la sede de la Asociación de Vecinos de Deva acogerá un taller para explicar a los vecinos los detalles del proceso participativo, desde la forma de registrarse en la plataforma a los mecanismos para ejercer el voto. La sesión informativa está abierta a vecinos de Deva, Cabueñes, Somió y Castiello.