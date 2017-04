«El Ayuntamiento no valora lo que el Centro Asturiano hace por Oviedo»

Alfredo Canteli (Teverga, 1947) ha dedicado parte de su vida a la banca. Pero un día como otro cualquiera , un conocido le paró en medio de la calle Pelayo para decirle que la situación del Centro Asturiano era crítica y necesitaban a alguien que lo reflotase. Al principio rechazó la propuesta de presentarse a la presidencia, pero después lo pensó dos veces y accedió. Ahora está en medio de su quinta legislatura y se muestra orgulloso de cómo ha evolucionado el club en los últimos veinte años.

Cuenta siempre que cogió la presidencia del Centro Asturiano en medio en una etapa de decadencia.

Exacto. Fue en el año 1999 y el club estaba viviendo una situación bastante complicada: había un conflicto interno entre expresidentes, las instalaciones eran caducas, había una masa social que se estaba marchando poco a poco y un endudamiento muy inferior al que tenemos ahora, pero con una capacidad de pago mucho menor.

LAS CLAVES DEUDA «Tenemos una deuda de seis millones de euros, de los cuales cinco son de las piscinas» GIMNASIO «Antes de hacerlo primero tenemos que aligerar el déficit y a ver si el próximo año le metemos mano» FIESTAS DE COVADONGA «La pregonera de las fiestas de Covadonga será la soprano ovetense Ana Nebot»

¿Con cuantos socios cuentan ahora?

Con 17.596.

Son menos que los que había el año pasado...

Nos sigue afectando la crisis económica, aunque esperamos que en los próximos años esta tendencia se deje atrás.

¿Qué cifra de adscritos sería ideal para una actividad normal?

Cuando yo dejé el centro en 1988 teníamos más de 22.000 asociados y creo que si esta cifra se hubiese mantenido, estaríamos mejor económicamente. Se debe resaltar que nosotros nos financiamos con las cuotas porque las ayudas que recibimos son mínimas y a más socios, más capacidad de inversión.

¿La mayor parte de los asociados son ovetenses?

Un 95 por ciento de las personas reside en la ciudad y es normal que se alcance esta cuota porque si estás fuera de Oviedo, no puedes usar las instalaciones. Pero también tenemos muchas personas desplazadas que son hijos de socios que vienen los fines de semana y por el verano de Madrid. Ellos tienen una cuota especial.

¿En junio, julio y agosto es cuando más gente acude a disfrutar del Centro Asturiano?

Depende mucho del tiempo. Si hace un buen día, generalmente, se baten todos los récords de asistencia y no hay donde aparcar, pero en el invierno pasado, las personas que vinieron al club crecieron un 11 por ciento. Yo creo que esta cantidad es importantísima porque tenemos una asistencia media diaria que supera el millar de personas.

¿Qué valoran más los socios las actividades culturales o las deportivas?

Un poco de todo. Este es un centro muy plural donde la cultura, el deporte y el ocio funcionan permanentemente. Una de nuestras características es que somos muy familiaries y a lo largo del fin de semana se juntan tres o cuatro generaciones a la hora de la comida.

El año pasado acudieron a las instalaciones 26.000 personas que no son socios, ¿cómo puede ser?

A los abonados les damos cuatro invitaciones gratis al año y si las hubiesen usado todas serían muchas más las personas que acuden cada año al club.

¿A cuánto asciende la deuda del club?

A unos seis millones de euros, de los cuales cinco corresponden al préstamo para hacer las piscinas, tenemos también el crédito para pagar el pabellón infantil, que este año queda cancelado, y luego lo normal que hay en una cuenta de acreedores.

Supongo que este año intentarán rebajar esta cantidad.

Nuestra intención es reducirla en 600.000 euros y esa previsión se va a cumplir.

¿La gente está contenta con el spa y las nuevas piscinas?

Creo que sí y el mejor termómetro para medir esta situación es la asamblea general que tuvimos el lunes. El salón estaba lleno, solo tuvimos un voto en contra y también tenemos muy buen ambiente a lo largo del año. Si la gente no estuviese contenta con mi gestión, yo me marcharía a los cinco minutos.

Está en el ecuador de la legislatura, ¿cómo resumiría estos dos años que lleva?

Es un clamor en la calle que no se me ocurra marchar y las obras de las piscinas han sido muy complejas y muy duras. Pasé muchas noches sin dormir, pero como presidente disfruto de la situación actual. Un día, un proveedor me comentó que no sabíamos lo que teníamos aquí. Para mi este es el mejor regalo que se puede hacer, aunque aún falta un proyecto por hacer: el gimnasio.

¿Cuándo estará?

Primero tenemos que aligerar las deudas y a ver si el próximo año le podemos meter mano, aunque sin correr. Primero tenemos que reposar el proyecto de las piscinas. ya que fue una inversión muy potente-

Dice, también, que nunca llegarán a un nivel de gasto tan alto, ¿por qué?

No son necesarias, ¿qué planteamiento puedes hacer para que sea tan grande como este? Yo creo que nada.

¿Necesitan mejoras las instalaciones de Uría?

Está impecable y no admite reformas, aunque recientemente incorporamos una nueva mesa de billar, pero no necesita cosas importantes.

Cambiando de tercio, ¿cómo son las relaciones con el Ayuntamiento?

Nunca fueron malas, nos queremos mucho, pero no nos ayudan. Mi relación personal con el alcalde es buena, pero no valoran lo que el Centro Asturiano está haciendo por Oviedo.

¿Le parece mal que no les ayuden y después Wenceslao López acuda al pregón de las fiesta de Covadongas?

Siempre veo bien que el alcalde nos acompañe en los eventos importantes , ya que para mi es la máxima autoridad de la ciudad y le agradezco que venga.

Hablando de las fiestas, las de este año están a la vuelta de la esquina...

El director general está con el tema y las actividades que estamos haciendo son aún un embrión, pero te puedo adelantar que la pregonera va a ser la soprano ovetenseAna Nebot y quiero decir que de su parte todo fueron facilidades para venir. Además, queremos hacer una fiesta de prau

¿Cantará?

A tanto no llegamos todavía, pero intentaremos que haga algo.