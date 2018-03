La gira de 'Operación Triunfo' llega a Gijón La cita será el 29 de julio, a partir de las 21.30 horas, en el Parque de los Hermanos Castro EL COMERCIO Gijón Jueves, 15 marzo 2018, 13:02

La gira de 'Operación Triunfo 2017' llega a Gijón. Así es, todos los triunfitos ofrecerán un concierto dentro del festival 'Gijón Life' este verano. La cita será el 29 de julio en el Parque de los Hermanos Castro, a partir de las 21.30 horas.

Si te quieres hacer con una entrada para el concierto de 'OT' tienes dos opciones. El viernes 16 de marzo será la preventa de entradas, desde las 10 hasta las 9 horas del sábado 17 en Livenation. La venta general de tickets será el propio sábado desde las 10 de la mañana en El Corte Inglés, Livenation y Ticketmaster.

Estos son los precios:

PL3 Pista – 39,00 €

PL2 Grada no numerada – 43,00 €

PL1 Golden – 72,00 €

Early Entry Golden Circle -127,00 €. Incluye: preapertura de puertas con acceso previo al Golden Circle, regalo de póster de la gira OT impreso en lienzo, acreditación conmemorativa del show y Staff y atención personalizada.

Otros conciertos

El parque de los Hermanos Castro estrenará entre el 19 y el 29 de julio un nuevo ciclo de conciertos en Gijón que nace con vocación de asentarse en la programación festiva del verano en la ciudad vecina. Se trata del Gijón Life, un compendio de actuaciones musicales que compartirán escenario y que cuenta ya con cinco espectáculos confirmados. El primero de ellos es el de Dani Martín, que cambia el escenario previsto de la Universidad Laboral por este nuevo recinto para actuar el día 20. Las entradas ya adquiridas serán válidas para un concierto en el que el excantante de El canto del loco presentará su gira 'Grandes éxitos y pequeños desastres'.

Al día siguiente llegará 'Love of the 90's', un espectáculo que recupera la música dance de la última década del siglo pasado. El día 22 será el turno de El Barrio, que trae a Gijón su último disco 'Las costuras del alma'. Cuatro días más tarde llegará el momento de Enrique Bunbury, que regresa a Gijón nueve años después de su última visita. La propuesta del zaragozano se titula 'Ex tour 17-18', una gira en la que se podrán escuchar las canciones de su disco 'Expectativas'. El último de los nombres confirmados es el de Pablo Alborán. El malagueño actuará el día 27 de julio.

Este nuevo ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Gijón y Divertia en colaboración con varias productoras, que son las que aportan los contenidos. «Nosotros facilitamos los espacios y ayudamos en la promoción. Los que arriesgan son los promotores», señaló el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador. Este ciclo está integrado en la programación del festival Arcu Atlánticu. «Incluiremos exposiciones en el recinto», afirmó el concejal.