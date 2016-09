El PP espera la dimisión de Barberá

El problema es que se ha gastado toda la pólvora contra el PP, se veía venir, mucha prisa y mucha exageración a veces desmesurada, veinticuatro horas al día 365 días al año.

Mientras que de los demás se pasa de puntillas, casi no se habla de la ex alcaldesa de Santoña y actual diputada socialista, se tambalean las estructuras del estado porque de Guindos habla en pleno y no en comisión,caso SorÍa, pero no sabemos nada de los enchufados zapateriles en organismos internacionales,lo de Chaves y Griñan se aplaza para después de las elecciones vascas y gallegas, lo de Echenique elevado a anécdota, y así todo.