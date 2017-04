Las ganas y la ilusión viajarán con Claudia Montes a Madrid el 24 de abril. Esta gallega de nacimiento representará a Asturias en la tercera edición del certamen Mrs +30 Spain 2017, cuya convocatoria rompe una lanza a favor de las modelos que superan la treintena.

La experiencia no es la única arma que tiene esta gijonesa de adopción de la quinta de 1979, de melena rubia y 1,72 de altura. Pero sí es por ella que conoce muy bien a qué se enfrenta, lo difícil que es llegar a destacar en el mundo de la moda y lo complicado que es mantenerse. «Dedicarse a esto no es fácil», resume, e indica tres de los grandes problemas asociados a la profesión: el bajo salario, las habladurías y el machismo. Y todo, asegura, se acrecienta al pasar de cierta edad. «Con veinte años aún hay gente que lo apoya, pero cuando llegas a la treintena lo ven peor y tienes que justificarte más», cuenta.

La modelo y asesora de imagen quiere trabajar por cambiar las cosas, eliminando las opiniones equivocadas que se tienen sobre la profesión. «Muchos lo califican como un mundo muy frío cuando no lo es. Personalmente me siento muy arropada», asegura, y reconoce que el instinto de competición no siempre está presente: «Si hay una compañera guapa, lo reconocemos. Por lo menos yo». Además, incide en que muchas críticas no proceden de dentro, sino de la sociedad en general. «Todavía hay quien se pregunta que por qué me arreglo a diario, como si tuviera que haber un motivo concreto. Que una mujer se cuide no está bien visto por la sociedad. Es algo que noto mucho cuando voy a llevar a mi niño al colegio», relata esta madre soltera, subrayando que la mayoría de críticas proceden en este caso de otras mujeres.

«Que una chica se cuide no está bien visto por la sociedad aún en estos tiempos»

«No entiendo cómo pedimos tanta igualdad si luego no nos respetamos entre nosotras. Yo siempre digo que no hay mujer fea, sino mal arreglada», y revela que sus trucos de belleza pasan por lavarse bien la cara, comer bien y, si es época de excesos, cortar las cenas y hacer ejercicio. Y «en los tiempos que corren no hace falta ni tener mucho dinero para ir divina. Solo dedicarse a una cinco minutos antes de salir de casa». Por eso no entiende a quienes critican que ella lo haga.

El certamen en el que Claudia Montes luchará por dejar el pabellón de Asturias bien alto colabora este año con la Acción Social contra la Violencia de Género. Así que todas las candidatas que el viernes 28 lucharán por llevarse la corona han tenido que trabajar el tema, analizando la situación actual y preparando qué podrían aportar para cambiarlo. «Después de leer muchos estudios y analizar los datos, llegamos a la conclusión de que en muchos casos la violencia se produce por un sentimiento de inferioridad del hombre respecto a la mujer», cuenta.

La representante asturiana buscó la ayuda de su entrenador personal, Héctor Reyes, responsable del centro de fisioterapia radicado en el número 3 de la calle Mieres. Y su colaboración tiene por objetivo la Asociación de víctimas de violencia de género de Asturias. «Las invito a venir a la clínica, a participar en alguna de las actividades que tenemos para que salgan de ese bucle emocional en el que se encuentran», explica Reyes.

Solo quedan dos semanas para que Claudia parta hacia Madrid. Pero no es su única cita profesional: a principios de verano será la representante de Asturias en el Universal Woman Of The Year Spain 2017, que se celebrará en Barcelona.