Cinco funciones de WhatsApp que lo cambiarían todo

Aunque Facebook, desde hace tiempo, ha puesto más esfuerzo en mejorar Messenger (y vaya si lo ha conseguido), WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería más popular. Está en constante evolución, integrando nuevas funciones en sus actualizaciones y, para incentivar aún más uso, prepara una serie de novedades que pueden llegar próximamente en futuras versiones y que pueden revolucionar la plataforma, tal y como recoge Abc.

Consultar la ubicación en tiempo real

O volverla, si cabe, algo confusa, quién sabe. La «app» tiene en mente varias novedades importantes, algunas de ellas ya se están probando entre un grupo de usuarios antes de ver la luz en las próximas semanas o meses. Una de las que más ha llamado la atención (para mal, sobre todo) es un sistema en fase de pruebas y que permitirá, en caso que se ponga finalmente en marcha, consultar en tiempo real la ubicación de una persona.

Afortunadamente, esta opción vendrá desactivada por defecto y, en teoría, está pensada para planificar rutas y reuniones en los grupos de amigos, aunque existen diversas dudas acerca de sus intromisiones en la privacidad de las personas. Se desconocen más detalles, pero en las primeras pruebas se ha observado que dispone de un tiempo limitado para la consulta, no sea que a uno se le olvide y, en fin, te pillen en un renuncio.

Borrar (de verdad) el mensaje enviado

Otra de las novedades que prepara WhatsApp pero que todavía no se ha integrado de manera oficial es un sistema para borrar y eliminar completamente un mensaje enviado. Por ahora, el usuario emisor puede borrarlo, aunque éste no se elimina por completo, ya que el receptor sí puede consultarlo de igual forma. La idea que prueba la «app» y que podría llegar próximamente es lograr que el mensaje se pueda de verdad cancelar siempre y cuando no se haya leído.

Se trata de una opción que, sin duda, generará polémica, y más sabiendo que en las primeras pruebas del servicio se mandará una notificación avisando al receptor que se ha borrado un mensaje, con lo cual es posible que se generen discusiones acerca de la naturaleza de la conversación, sobre todo, en parejas en las que se miran con lupa muchas veces todo lo que uno hace.

Perfiles oficiales para empresas (¿publicidad?)

WhatsApp, pese a todo, no da un duro a Facebook. Tampoco es que cueste mucho dinero mantenerlo, pero el concepto en el que se basa la «app» no es muy rentable que digamos. Pese a que su fundador, Jan Koum, siempre ha defendido que la plataforma nunca tendría anuncios, en diversas pruebas y filtraciones han planteado un nuevo servicio que permitirá a las empresas darse de alta como usuarios verificados, al estilo de las cuentas oficiales de la red Twitter.

La compañía ha observado, sin duda, cómo cada vez más las empresas hacen uso del servicio como canal de comunicación entre empresa-cliente. Una oportunidad para sacar rentabilidad a esta tendencia. Estos perfiles oficiales podrán, también en caso que finalmente se ponga en marcha, mandar anuncios personalizados a los usuarios, según los primeros indicios.

Compartir álbumes de imágenes

Inspirándose en Instagram, WhatsApp prepara también la posibilidad de compartir un álbum de imágenes a los usuarios, de tal forma que se podrán agrupar por temáticas. Útil, por ejemplo, para aquellas situaciones en las que tu amigo-vecino-familiar de turno te pide las fotos de tu hijo recién nacido-viaje de novios-tu nuevo coche.

La idea es presentar hasta treinta imágenes dentro de un álbum, agilizando con ello el consumo de datos a la hora de transferir tantas imágenes. Esta opción, según los primeros indicios, también vendrá desactivada por defecto.

Mejores estados

WhatsApp puso en marcha hace un par de meses una opción de mensajería efímera inspirada (hay que reconocerlo) en Snapchat, la conocida aplicación de chat y filtros que ha obligado a reaccionar a Facebook gracias a la introducción de nuevos códigos. Y sí, aunque no han logrado el efecto deseado, la «app» prepara añadir nuevas características para incentivar su consumo.

Los Estados se mejorarán con más opciones como la posibilidad de añadir únicamente texto en lugar de imágenes y vídeos personalizados y con fecha de caducidad que se puede en la actualidad. Se trata de otra característica que forma parte de versiones actuales en pruebas. ¿Se potenciarán?