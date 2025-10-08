Olaya Suárez Gijón Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:33 Compartir

«No le apuñalé, solo le mordí en el cuello para que me soltase porque se me puso encima y me estaba ahogando». El acusado de agredir con un arma blanca a un vecino en Tamón (Carreño) se sentó hoy en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, en Gijón, como presunto autor de un delito de lesiones. La fiscalía pide para él tres años y medio de cárcel por agredir a un vecino, con el que tenía enconadas diferencias desde hacía tiempo por problemas de lindes y propiedades.

Los hechos ocurrieron el 12 de marzo 2022. «Era sábado y fui hasta allí para atender a los animales. Cuando llegué lo vi dentro de mi propiedad con un palo, le dije que se fuera y entonces fue cuando me atacó y me tiró al suelo, se me puso encima y empezó a darme puñetazos; de pronto sacó un cuchillo y me hizo un corte en el cuello. Como pude, conseguí quitármelo de encima y tiré el cuchillo a una finca de al lado con escoyos», relató la víctima, para quien la fiscalía también solicita el pago de una multa de 480 euros por un delito de lesiones leves.

Al parecer, el conflicto entre ambos venía de lejos. «Le había denunciado como 12 ó 14 veces porque hacía destrozos, molestaba y me tenía amenazado», relató en la vista oral. Según su versión, «hacía tiempo me intentó comprar mi nave de carpintería y como le dije que no, me contestó que o me iba por las buenas o me iba por las malas».

El otro acusado negó los cargos que se le atribuyen: «Estaba allí, es verdad, pero porque me encargo de cuidar la casa de al lado que es de un señor que vive en Madrid, pero no llevaba ningún palo ni ningún cuchillo, fue él quien me retó y acabó pegándome, solo me defendí como pude».

Los agentes de la Guardia Civil que declararon en el juicio señalaron que cuando llegaron a Tamón «estaba el hombre herido, pero el agresor ya no estaba allí y tampoco dijo que lo hubiese atacado con un cuchillo, de ser así, lo habríamos buscado por las inmediaciones», relataron. Como consecuencia de la agresión, la víctima perdió dos implantes dentales. El forense que intervino en la vista oral detalló que presentaba una herida en el cuello compatible con un cuchillo, pero también podría ser fruto de una mordedura.

El juicio ha quedado visto para sentencia a falta de la sentencia.