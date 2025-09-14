El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Procesión con la imagen del Cristo en Candás. E. C.

Candás se vuelca con su Cristo protector

Los vecinos salen en procesión con la imagen del patrón de las cofradías de pescadores tras una Alborada con Gema Bravo como poeta del Alba

S. G. A.

Luanco

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:19

Devoción, y un intenso sentimiento de cariño, marcaron este domingo la jornada en Candás. La imagen del Santísimo Cristo, patrón de las cofradías ... de pescadores de Asturias, es el eje sobre el que giran estas celebraciones, que hunden su historia allá por el siglo XVI. Cuenta la tradición que la imagen que hoy se venera fue encontrada flotando frente a las costas irlandesas por pescadores de Candás, y también vascos, que estaban allí cazando ballenas. Avistaron la imagen, según esa misma tradición, entre las olas, que bramaban ante una tempestad que todo lo cubría. Y allí, en medio de esa mar revuelta, vieron una cruz, con Jesús Crucificado. Hicieron frente a la tempestad y salieron a por la imagen, que se llevaron a Candás.

