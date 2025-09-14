Candás se vuelca con su Cristo protector Los vecinos salen en procesión con la imagen del patrón de las cofradías de pescadores tras una Alborada con Gema Bravo como poeta del Alba

S. G. A. Luanco Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:19 Comenta Compartir

Devoción, y un intenso sentimiento de cariño, marcaron este domingo la jornada en Candás. La imagen del Santísimo Cristo, patrón de las cofradías ... de pescadores de Asturias, es el eje sobre el que giran estas celebraciones, que hunden su historia allá por el siglo XVI. Cuenta la tradición que la imagen que hoy se venera fue encontrada flotando frente a las costas irlandesas por pescadores de Candás, y también vascos, que estaban allí cazando ballenas. Avistaron la imagen, según esa misma tradición, entre las olas, que bramaban ante una tempestad que todo lo cubría. Y allí, en medio de esa mar revuelta, vieron una cruz, con Jesús Crucificado. Hicieron frente a la tempestad y salieron a por la imagen, que se llevaron a Candás.

La poeta del Alba en un barco, desde los que se arrojaron coronas a la mar. Y la procesión por las calles de Candás. E. C. Desde entonces la devoción no ha dejado de crecer y así quedó de manifiesto este domingo. Primero con la Alborada, con Gema Bravo como poeta del Alba este año, quien rindió un emotivo tributo a la mar, y el recuerdo a quienes perdieron su vida en la mar, con la ofrenda en la que se arrojan coronas de flores al Cantábrico. Después, con la misa en la iglesia de Candás y la procesión. Un recorrido por la villa candasina multitudinario, con la presencia de las autoridades, entre ellas el alcalde de Carreño y que evidenció, un año más, que Candás se rinde a su Cristo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Carreño