El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gema Bravo, poeta del Alba en esta edición de las fiestas. E. C.
14 de septiembre

Gema Bravo, poeta del Alba en el Cristo de Candás

«La poesía que he escrito es, sobre todo, una oda a la mar y un recuerdo a los marineros muertos. También hablaré de mis recuerdos, de mi infancia en las playas del concejo», explica la artista

S. G. Antón

Candás

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:20

La artista Gema Bravo será este año la poeta del Alba en Candás, la persona encargada de recitar unos versos durante la Alborada, que se celebra este domingo con motivo de las fiestas del Cristo. Bravo, mierense afincada en Oviedo y vecina de Gijón «durante muchos años», ya tiene lista la poesía que recitará este domingo, en un acto que dará comienzo a las siete de la mañana en la capital de Carreño, en el antiguo Ayuntamiento, desde donde se partirá más tarde hacia el muelle. Allí se llevará a cabo una ofrenda floral ante 'La marinera' y a las 7.30 horas se procederá a la presentación de la Alborada. Allí será cuando Gema Bravo entone la voz para recitar su poesía.

Unos versos que, explica ella misma, tratan sobre todo de la alborada, de «los marineros muertos en el mar». «Es, sobre todo, una oda al mar», incide la poeta del Alba, escritora, técnica turística y una de las dos patas del dúo musical que forma con su marido, que toma su nombre de los de ambos, Jorge Colsa y Gema Bravo, y que acaba de sacar un single, 'Mar mexicano', y en otoño publicará un disco.

También abordará con sus palabras lo que significa para ella ese mar al que dedica el poema, de sus recuerdos vinculados a Candás, donde se casó, y al resto del concejo. «Digamos que mi infancia la pasé entre playas y tortillas. Me llevaban en un 600 cargado de niños y nos soltaban en la playa», cuenta sobre sus veranos en Carreño.

No faltará la música en su intervención en la Alborada. Una canción cerrará sus palabras. Después, la Alborada proseguirá y tras el toque de oración, y lectura de la misma a cargo de María Josefa Sanz, llegará el toque de diana floreada. Para entonces ya serán las 8.30 horas. Un trompetista de la Banda de Música de Candás y el coro de María Esther García interpretarán la canción 'Marinera'.

Y quince minutos antes de las nueve de la mañana todos subirán a las embarcaciones para realizar la ofrenda marítima y al regreso interpretar la Danza Prima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  6. 6 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  7. 7 La hostelería asturiana advierte de que la ley antitabaco supone «una severa amenaza» para el sector
  8. 8 Segundo detenido por la ola de incendios en Asturias: arrestan a un vecino de Belmonte por dos fuegos en el concejo
  9. 9

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla
  10. 10 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gema Bravo, poeta del Alba en el Cristo de Candás

Gema Bravo, poeta del Alba en el Cristo de Candás