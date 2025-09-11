Gema Bravo, poeta del Alba en el Cristo de Candás

S. G. Antón Candás Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:20 Comenta Compartir

La artista Gema Bravo será este año la poeta del Alba en Candás, la persona encargada de recitar unos versos durante la Alborada, que se celebra este domingo con motivo de las fiestas del Cristo. Bravo, mierense afincada en Oviedo y vecina de Gijón «durante muchos años», ya tiene lista la poesía que recitará este domingo, en un acto que dará comienzo a las siete de la mañana en la capital de Carreño, en el antiguo Ayuntamiento, desde donde se partirá más tarde hacia el muelle. Allí se llevará a cabo una ofrenda floral ante 'La marinera' y a las 7.30 horas se procederá a la presentación de la Alborada. Allí será cuando Gema Bravo entone la voz para recitar su poesía.

Unos versos que, explica ella misma, tratan sobre todo de la alborada, de «los marineros muertos en el mar». «Es, sobre todo, una oda al mar», incide la poeta del Alba, escritora, técnica turística y una de las dos patas del dúo musical que forma con su marido, que toma su nombre de los de ambos, Jorge Colsa y Gema Bravo, y que acaba de sacar un single, 'Mar mexicano', y en otoño publicará un disco.

También abordará con sus palabras lo que significa para ella ese mar al que dedica el poema, de sus recuerdos vinculados a Candás, donde se casó, y al resto del concejo. «Digamos que mi infancia la pasé entre playas y tortillas. Me llevaban en un 600 cargado de niños y nos soltaban en la playa», cuenta sobre sus veranos en Carreño.

No faltará la música en su intervención en la Alborada. Una canción cerrará sus palabras. Después, la Alborada proseguirá y tras el toque de oración, y lectura de la misma a cargo de María Josefa Sanz, llegará el toque de diana floreada. Para entonces ya serán las 8.30 horas. Un trompetista de la Banda de Música de Candás y el coro de María Esther García interpretarán la canción 'Marinera'.

Y quince minutos antes de las nueve de la mañana todos subirán a las embarcaciones para realizar la ofrenda marítima y al regreso interpretar la Danza Prima.