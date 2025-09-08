Candás prepara unas fiestas del Cristo llenas de música

El Ayuntamiento de Carreño ha publicado la programación de las fiestas del Santísimo Cristo de Candás, que se celebrarán del viernes 12 ... al lunes 15. Repletas de actuaciones, charangas y verbenas, incluyen también un amplio programa de actividades infantiles.

El pregón que dará inicio a las fiestas se leerá en la plaza La Baragaña, a las 21 horas, aunque aún no se ha anunciado quién será el encargado este año. Irá acompañado de la Fanfarria de Pepe el Chelo, que dará el 'chupinazo' y realizará un pasacalles a las 21.30 horas. La primera verbena en el muelle local comenzará a las 23 horas, con la Orquesta Galilea, antes de la sesión de DJ a partir de las 2 de la madrugada.

La Noche de los Fuegos será el sábado 13, aunque antes habrá varias actividades. Desde por la mañana, entre las 11 y las 14 horas, en el parque Les Conserveres, se celebrará el Sunset Festival con 'cars' eléctricos. Además de la sesión vermú y la competición ciclista, habrá un desfile de charangas a las 18 horas, que partirá desde la estación de Feve.

La Gran Foguera del Cristo comenzará a arder a la medianoche, seguida de la verbena con la Orquesta New York a las 00.30 horas y la sesión de DJ a partir de las 3.30 horas.

El domingo 14 será el día grande en honor al Cristo. A las 7 horas partirá la Banda de Gaites Candás desde El Paseín hasta el muelle local, donde la Alborada dará comienzo a las 7.30 horas. La procesión del Santísimo Cristo de Candás saldrá de la iglesia de San Félix a las 11.30 horas, tras la misa cantada por el Coro de la Bodega.

Será un día repleto de conciertos por las calles de la villa, con la celebración del primer certamen Tardes de Habaneras, a cargo del Grupo Nordeste, en la plaza La Baragaña, a las 19 horas.

El lunes, último día de fiestas, estará dedicado a los más pequeños. El Sunset Festival se trasladará al parque Maestro Antuña, donde comenzará a las 11 horas con una Holi Party (polvos de colores). A las 16 horas se celebrará la fiesta de la espuma y, hasta las 20 horas, habrá futbolín humano, hinchables y toboganes acuáticos. La actuación musical de la noche en el muelle comenzará a las 23 horas con SilVidos y Gemidos, antes de la sesión de DJ a medianoche.